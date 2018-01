Podmínky byly ideální, ale nevyvarovala jsem se 'jedniček,' lituje Veronika Vítková

Veroniko, tentokrát je posun dolů na 14. místo. Na prvních třech položkách jste měla pokaždé trestný okruh, čím to bylo?

Dneska byly ideální podmínky na střelnici, já jsem se bohužel nevyvarovala jedniček a to byl vždycky propad. Ale jsem ráda, že jsem dokázala zabojovat aspoň na poslední položce, tu jsem vynulovala.

Stíhačku v Oberhofu ovládla Kuzminová, z Češek byla nejlepší čtrnáctá Vítková Číst článek

Přemýšlela jste, že zas můžete běžet o stupně vítězů?

Myslím, že to jsem si nepřipouštěla, takové myšlenky jsem v hlavě neměla. Snažila jsem se dělat to, co umím, bohužel tam vždycky jedna chybička byla.

Po sprintu jste říkala, že nezvládáte moc běžet s Kaisou Mäkäräinenovou, jednou z nejlepších běžkyň, ale teď se vám to v prvních okruzích dařilo. Je to pozitivum závodu?

Spíš bych chtěla pochválit servisní tým, protože to nebylo o mém běhu. Kaisu jsem v prvním ani ve druhém kole nedojížděla. Sjela jsem ji v dlouhém sjezdu v zatáčce, kdy si hodně připlužila a já jsem ji dokázala líp projet a o kus líp mi jely lyže.

Kde se závod rozhodoval? Na druhé střelbě? Po té první jste ještě byla třetí.

Rozhodovalo se to na každé položce, protože jsem se nevyvarovala chyb.

Poslední střelba byla bezchybná. Říkala jste si, že byste se mohla zmáčknout do elitní desítky, nebo už to bylo daleko?

Věděla jsem, že jedu okolo patnáctého místa. Holky přede mnou byly, dalo se tam posunout, ale byly ideální podmínky, hodně se nulovalo a posun ani takový nebyl.

Trenéři už před závodem říkali, že zváží nasazení do štafet. Chtěla byste startovat?

Ráda pomůžu týmu, ale určitě to bude na rozhodnutí trenérů.