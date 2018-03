25. 3. 2011 |Tomáš Pavlíček, Roman Chlupatý, Katarína Brezovská |Ekonomika

Doba levných dovozů z Číny je u konce. A to zejména kvůli stále dražší pracovní síle, kterou čínské společnosti začínají promítat do cen svých výrobků. Britskému listu Financial Times to řekli majitelé hongkongské logistické společnosti Li&Fung. Ta čínskými výrobky zásobuje největší a nejznámější globální maloobchodníky, jako je například Walmart a nebo Gap.