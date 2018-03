26. 5. 2015 |Tea Parkanová |Hudba

Své nové album dnes v Praze pokřtí britský kytarista a zpěvák Justin Lavash. V Česku žije už deset let a ke spolupráci na desce Changing of Tides si přizval celou řadu českých muzikantů – zpěvačku Lenku Dusilovou, pianistku Beatu Hlavenkovou nebo bubeníka Davida Landštofa. Changing of Tides je třetí a zatím také žánrově nejpestřejší Lavashův počin. Zpívá na něm o lásce, přátelství a prý i o svém životě.