Cílem expedice je mimo jiné vyzkoušet, za jakých podmínek se před devíti tisíci lety přepravoval náklad. „Jsou ještě některé dlouhé trasy, o kterých kdybychom věděli, že je v lidských silách je přejet, tak by nám zkrátily plavební čas přes Egejské moře. A to je výzva,“ říká archeolog Radomír Tichý.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hradečtí archeologové uvažují o další námořní výpravě ve člunu vydlabaném z kmene stromu

Expedice Monoxylon V by se mohla odehrát v létě roku 2026 a navázala by na předchozí čtyři výpravy z let 1995 až 2023. Plavit by se měla v Egejském moři ze západu na východ, tedy opačně než v roce 2023. Expedice mají přispět k poznání o šíření raných zemědělských kultur ve Středomoří.

K plavbě by archeologové opět využili člun, který vyrobili z kmene přes 300 let starého dubu pro expedici Monoxylon IV. Na délku má 11,5 metru a široký je až 120 centimetrů. Pojme 20 pádlařů a kormidelníka. Předlohou plavidla je 8000 let staré neolitické plavidlo s plochým dnem objevené v roce 1994 v jezeře Bracciano u Říma.

Čeští vědci našli nový způsob, jak identifikovat kostry za starověkého Egypta. Písaři měli specifické vady Číst článek

Z minulých výprav archeologové získali množství dat a měření, která se snaží využít pro počítačové modelování námořních plaveb. Podle Radomíra Tichého se ale ukazuje, že měření na moři by bylo třeba udělat více.

„To je i důvod pro to, aby člun na moře opět vyplul, abychom mohli srovnat skutečný výkon plavidla s počítačovým modelem. Archeologický experiment nikdy nebude zbytečný,“ vysvětluje.

V Egejském moři se podle něj navíc rychle mění počasí, je proměnlivé pro plavbu a překonávání přírodních překážek. Zatímco 500 kilometrů dlouhá plavba v roce 2023 se odehrála po ostrovech v Egejském moři z východu na západ, expedice Monoxylon V by mohla plout opačně.

„Žádné šíření kultury neprobíhá jen v jednom směru. Důležitý je návrat do mateřské oblasti, kde se znovu načerpá síla původní kultury a ta je v kontaktu s novými osadníky. I směr zpátky je důležitý,“ uvedl Tichý. V současnosti Tichý chystá publikování závěrů expedice Monoxylon IV v odborných zahraničních časopisech.