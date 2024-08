Karel Höger promlouval k posluchačům brněnského rozhlasu v esperantu, Eva Pilarová zpívala tajně

Legendární Eva Pilarová, sourozenci Ulrychovi, Iva Bittová nebo Miroslav Donutil – všechna tato slavná jména zněla z vysílání brněnského studia Českého rozhlasu. V neděli 1. září to bude sto let, co existuje. seriál radiožurnálu Brno 8:16 31. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jako studentka operního zpěvu na JAMU vystupovala Eva Pilarová v rádiu pod pseudonymem | Zdroj: Post Bellum

Byl to brněnský rozhlas, kde se v polovině 70. let zrodila unikátní nahrávka slavného muzikálu Miloše Štědroně a Milana Uhdeho Balada pro banditu. Rozhlasový dramaturg Jaromír Nečas ji ale natočil pouze v monu. Jak to bylo dál?

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Karel Höger promlouval k posluchačům brněnského rozhlasu v esperantu, studentka Eva Pilarová zpívala tajně pod pseudonymem

„Potom prostě přišel takový úplný zásvit mytický, že volalo jedno monstrum z Prahy, které se jmenovalo Alois Indra,“ směje se Miloš Štědroň, „a pravil, že to je krásné a že se to musí podporovat. Takže hned nám dali asi čtyři frekvence a natočili jsme to úplně všecko,“ vzpomínal hudební skladatel.

Nahrávku natočili stereo. „A kromě toho samozřejmě se to potom natočilo jako hra a tak dále. To se pak vydávalo.“

Zmíněnému Jaromíru Nečasovi můžeme vděčit i za objev mnoha hudebních osobností, třeba Jiřího Pavlici nebo sourozenců Ulrychových.

Hudební legendy v brněnském rozhlase

„My jsme hráli s bratrem takové divadelní představení, amatérské samozřejmě, tehdy ještě na třídě Obránců míru, dnes na Údolní. A kolem šel náhodou Jaromír Nečas, hudební redaktor brněnského rádia. Protože byl zvědavý, co to je, tak šel naslouchat dovnitř. Asi se mu to líbilo, takže nás pozval na natáčení do rádia. To pro mě bylo obrovské,“ vzpomíná na období poloviny 60. let Hana Ulrychová.

V brněnském rozhlase začínala i Eva Pilarová. Jako studentka operního zpěvu na JAMU v rádiu vystupovat nesměla, přesto to pod pseudonymem dělala. Kvůli tomu tak musela studium ukončit. Zato se ale mohla naplno věnovat zpěvu.

Vysílání v esperantu

Brněnský rozhlas proslul i svým vysíláním v esperantu. Už ve 30. letech znali vysílání z Brna pod názvem Verda Stacio lidé napříč Evropou. V univerzálním umělém jazyce z Brna vysílal i herec Karel Höger.

„To bylo tak, že když jsme vysílali třeba Prodanou nevěstu s orchestrem Zemského divadla a s operním obsazením, tak to bylo celé esperantsky. My jsme měli tady při brněnské stanici kurzy. My jsme vysílali třeba celou Čapkovu Matku, R.U.R., O'Neillovu Farmu pod jilmy.“

Spojení rozhlasu s časopisem Host

Na závěr pojďme ještě do literární redakce brněnského rozhlasu. Tou prošly takové osobnosti jako Oldřich Mikulášek nebo Jan Skácel. Oba seděli v kanceláři ve čtvrtém patře v současné rozhlasové budově v Beethovenově ulici. Kancelář dnes slouží časopisu Host.

„Tady vlastně byla literární redakce Českého rozhlasu, než se rozhlas restrukturalizoval. Myslím, že to byly dřív dvě kanceláře a že z té příčky zbyl jenom tady jeden sloup a teď je to takový větší prostor. Jsme rádi, že se i tak jako uzavřel oblouk, protože Jan Skácel je spojený nejen s rozhlasem, ale i s časopisem Host. Byl šéfredaktor v 60. letech, tak jsme na správném místě,“ připomíná Jan Němec, spisovatel a šéfredaktor měsíčníku Host.