Latinsky psanou listinu, noviny nebo mince z minulého století našli dělníci při opravě kostela

„Poté už jsme přistoupili k čištění v lázni teplé vody, kdy tedy se vyplavily nečistoty z toho papíru. Dále jsme papír odkyselovali v odkyselovací lázni a dále jsme ho klížili,“ vysvětluje Martina Pechová ze Státního oblastního archivu v Třeboni.

Dobová listina byla velmi poškozená, znečištěná a hlavně tedy ve spodní části silně degradovaná. Archiváři se domnívají, že to bylo vlivem dřívějšího nevhodného uložení. Martina Pechová upozorňuje, že listina byla s dalšími dokumenty zabalená v alobalu, což je poměrně ojedinělé.

„My jsme se s tímto způsobem uložení ještě nesetkali. Všechno tedy bylo v dobrém stavu až tedy na tu listinu z roku 1870,“ dodává.

„Ten nejstarší zápis na listině pochází z roku 1870. Je to v době, kdy byl kostel opravován. Už nebyla obnovována cibulovité báň, ale byla postavena novogotická špička tak, jak ji známe dnes. Na té listině dále je zápis z roku 1895, kdy do věže zatékalo,“ popisuje František Frantál z frymburského muzea.

Latinsky psanou listinu z roku 1870, ale i noviny nebo dobové mince z minulého století našli dělníci při opravě kostela ve Frymburku na Českokrumlovsku | Foto: Petr Kubát | Zdroj: Český rozhlas

Součástí nálezu jsou ale i další dokumenty, které už jsou ale zhruba o 100 let mladší. „Tehdejší pan farář Tkáč sepsal, co se opravovalo v roce 1972. Dál je tam pamětní spis, který popisuje život v té době ve Frymburku. Jsou tam mince, které byly platné v roce 1972. Pětikoruna, pětník, desetník, pětadvacetník, to už je hodnota, která se vůbec dneska nepoužívá. Padesátník, jednokoruna, která byla ikonická a platila velmi dlouho,“ vysvětluje Frantál.

Obnova gotického kostela ve Frymburku už jde do finále, po opravě velké hlavní věže, střešní krytiny a střešní vazby, kde byla dřevomorka a kam zatékalo, je z poloviny hotová už i oprava hlavní lodi. Opravy kostela vyšly zhruba na sedm milionů korun.

