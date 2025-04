V České Lípě si připomněli 80 let od tragického transportu vězňů ze Schwarzheide do Terezína

V České Lípě si v pondělí 28. dubna připomněli 80 let od pochodu smrti z pracovního tábora v německém Schwarzheide do Terezína. Transport tehdy projel i Českou Lípou. Do cíle se živá dostala jen asi polovina ze zhruba šesti stovek zajatců. Česká Lípa 23:30 28. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tragický transport vězňů tábora Schwarzheide do Terezína si připomněli i zástupci Izraele, Německa, Francie a Polska | Foto: Jiří Jelínek | Zdroj: Český rozhlas

„Nám se zdá velice podstatné, že oni nezahořkli. Mého otce se ptala jedna z jeho vnuček, jak je možné, že zase jezdí do Německa a má německé přátelé. A on jí odpověděl: Já přeci nemůžu nenávidět celý německý národ. Tam jsou dobrý a zlý lidi. Přeci záleží na tom, kdo co přesně z nich ve válce dělal,“ uvedla dcera posledního pamětníka pochodu smrti, dnes už tři roky zesnulého Hanuše Gaertnera, Erika Thommen Gaertnerová.

„Pachatelé těchto zločinů ale pocházeli z Německé říše. Vraždili ve jménu ideologie, ale také ve jménu Německa. Této historické viny jsme si vědomi,“ řekl německý velvyslanec v Česku Andreas Kühne. Kromě něj byli na pietní akci přítomní také zástupci dalších států – velvyslankyně Izraele Anna Azari, velvyslanec Francie Stéphane Crouzat a Jacek Gajewski, chargé d'affaires Polska.

Pochod smrti

Pochod z pracovního tábora Schwarzheide vyrazil 19. dubna 1945. Nacisté vězně transportovali v uhelných vagonech i pěšky. V České Lípě vlak na konci války uvízl. Vynesli z něj 17 mrtvých, které pohřbili v lese u Sosnové.

Po válce exhumovaná těla skončila na takzvaném novém židovském hřbitově, který byl následně zlikvidován kvůli rozvoji města. Od roku 2004 je na místě v dnešním areálu základní školy Špičák památník.

„O jeho vybudování se zasloužilo město Česká Lípa, aby ani jeho občané nezapomněli, že za ztracenou svobodu se vždy tvrdě platí, a to zejména krví nevinných,“ sdělila starostka České Lípy Jitka Volfová z ANO.

„Pamatujeme na našich 6 milionů mrtvých – ženy, muže a děti. Pamatujeme na všechny ostatní zavražděné, též oběti z řad Romů a Sintů, homosexuálů, mentálně a tělesně postižených, politických vězňů a dalších. Vzpomínáme na dobu, kdy násilí panovalo nad světem a zlo se usídlilo na zemi,“ řekl pak David Maxa, komunitní rabín v Praze, Liberci a Děčíně. Jednotliví mluvčí také připomínali paralely 80 let starých událostí s tím, co se děje dnes na mnoha místech po světě.