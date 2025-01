Vyšetřovacích verzí se vedlo několik. ‚Sovětské archivy mohou objasnit, co se stalo,‘ říká historik

Policie znovu otevřela případ úmrtí někdejšího československého ministra zahraničí Jana Masaryka. Podle dobové verze spáchal sebevraždu. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu ale na základě nově získaných dokumentů z diplomatických archivů Francie, USA a Velké Británie má podezření, že šlo o vraždu. O jaké dokumenty jde a kdo mohl mít motivy k vraždě, komentuje pro Radiožurnál historik z Muzea paměti XX. století Jan Kalous. Praha 15:16 29. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie znovu otevřela případ úmrtí někdejšího československého ministra zahraničí Jana Masaryka | Foto: MICHAL KLÍMA / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Co se tehdy v bytě v Černínském paláci stalo, je mnoho let tématem řady spekulací. Vyšetřování z let 2001 až tři se přiklonilo k názoru, že byl Jan Masaryk zavražděn. V dalších letech bylo uvedeno hned několik vyšetřování. Žádné z nich ale nedospělo k jednoznačnému závěru, jestli tedy šlo o sebevraždu, vraždu, nebo nešťastnou náhodu. Teď se vyšetřování otevírá znovu na základě nových archivních materiálů. O jaké dokumenty jde, a tuší se, co v nich může být?

Úplně přesně nejsem asi kompetentní hovořit o tom, co je předmětem těch dokumentů. Jde o dokumenty diplomatické a zpravodajské povahy z těch států, o kterých jste mluvil, s tím, že Jan Masaryk samozřejmě byl člověk významný v československém prostředí.

Tím, že se angažoval v době meziválečné i válečné a těsně poválečné, měl i řadu kontaktů a byl známý v evropském i světovém měřítku. Nepochybně ty dokumenty mohou reagovat na věci, které reflektovali diplomaté tehdy působící v Československu anebo lidé, kteří měli s Janem Masarykem určité kontakty. Projevilo se to právě v korespondenci nebo ve zprávách, které byly pro účel sdělení nebo určitých úvah o smrti Jana Masaryka v těch státech vyprodukovány.

Pokud mluvíme o podezření, že to byla vražda, kdo a jaké motivy k té vraždě Jana Masaryka v roce 1948 mohl mít?

Těch vyšetřování po roce 1990 se vedlo několik. V období 90. let vznikla teorie na základě vyšetřování UDV, že v bytě bylo jakési partyzánské komando, které vytlačilo Jana Masaryka z okna a způsobilo tak jeho smrt.

Na začátku 21. století pak probíhalo vyšetřování na základě sdělení sovětské zpravodajky Parkanové, která tvrdila, že znala identitu Masarykova vraha a stopy vedly do Ruska, což se ovšem neprokázalo, protože mezitím ruské orgány neumožňovaly úplně okamžitý přístup k dokumentům a k osobám.

Pak se vedlo ještě jedno vyšetřování před několika málo lety a tam se hodně diskutovalo o poloze těla a o způsobu, jakým pracovala StB po tom, co převzala případ od kriminální ústředny, která ohledávala tělo v prvních hodinách po nálezu.

To aktuální vyšetřování, jak už jsme říkali, se opírá o dokumenty z diplomatických archivů Francie, USA a Velké Británie. Jsou k dispozici nějaké dokumenty také ze sovětských nebo ruských archivů a mohly by právě ty definitivně objasnit, co se před těmi 77 lety v Černínském paláci stalo?

Objasnit by mohly, ale bohužel nejsou k dispozici a myslím si, že ještě několik generací, pokud se nezmění režim a jeho nastavení v Moskvě, tak k dispozici nebudou.

Sovětští zpravodajci tu od 45. roku fungovali. Měli tady určité rozpětí, podávali informace, to se všeobecně ví i za pomoci československých představitelů, politických, ekonomických i bezpečnostních struktur, ale bohužel víc a konkrétněji se doposud nepodařilo zjistit.

Možná ještě velmi stručně řekněme, že Jan Masaryk zemřel dva týdny po komunistickém převratu. Připomeňme, že on tehdy se nepřidal k demisi nekomunistických ministrů. Jak důležité to bylo v únoru 1948 a v té době?

Důležité to samozřejmě bylo, protože Masaryk podle svědectví zejména Huberta Ripky a národně socialistických politiků v exilu slíbil, že demisi podá, a dokonce si ji i připravil, ale nepodal ji. Pak zůstal ve vládě, která mu evidentně nevyhovovala. Také mimo jiné proto, že v prvních hodinách po únoru podepisoval, a „vyakčňoval“ lidi z vlastního ministerstva.