Pražský Žižkov je Žižkovem od roku 1420, říká historik Čornej a vydal průvodce tamními ulicemi i historií

Příběh kulturních, sociálních, stavebních, politických i ideologických proměn jedné čtvrti – to je kniha Husité na Žižkově. „Z původního Žižkova zůstaly jen dvě třetiny. Na konci 70. let přišel komunistický režim s asanací, symbolicky to mělo být odčinění křivdy, která byla páchána na žižkovském proletariátu kapitalistickou společností,“ vysvětluje historik Petr Čornej v pořadu Mozaika na Vltavě.

Praha-Žižkov 21:49 26. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít