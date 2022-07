Když je včel až příliš. Česko patří v rozšíření včelstev k evropské špičce, jenže vytlačují jiné opylovače

Česko patří mezi „nejzavčelenější“ země v Evropě. Přes 60 tisíc včelarů v tuzemsku pečuje o 660 tisíc včelstev. A navíc u nás populace tohoto hmyzu roste. Včela medonosná se sice dává za příklad životně důležitého opylovače, bez jehož pomoci bychom neměli dostatek potravin a řada rostlin by se nemohla rozmnožovat. Vědci ale namítají, že včely jakožto velmi početní sběrači nektaru vytlačují ostatní opylovače. Praha 11:50 31. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko patří mezi „nejzavčelenější“ země v Evropě. | Zdroj: Shutterstock

Řetězec Penny na jeden den odstranil ze své prodejny v Uhříněvsi produkty, které vznikají díky práci opylovačů. Firma chtěla upozornit na to, jak důležitou roli hraje hmyz v potravinářství. Na prázdná místa v regálech řetězec umístil cedulky s nápisem Vyrobeno díky včelám.

To na sociálních sítích rozproudilo debaty o tom, že kvůli včelám zapomínáme na ostatní opylovače.

Ačkoliv opylovači včetně včel čelí globálně velkému ohrožení, v Česku se domestikovaným včelám medonosným daří. Na kilometr čtvereční průměrně připadá osm včelstev, což je podstatně více než v okolních zemích.

Včely jsou při opylování velmi efektivní, ale z hlediska biodiverzity mohou potenciálně spíše škodit. Vytlačují totiž méně početné včely samotářky, čmeláky, motýly, můry nebo mouchy. Nevčelí opylovači přitom hrají zásadní roli při rozmnožování specializovaných druhů rostlin nebo ovocných stromů.

Ačkoliv máme tendenci brát vztah mezi opylovači a rostlinami jako harmonickou selanku, ve skutečnosti je to tvrdý boj o zdroje. Rostliny se snaží přilákat opylovače a dát jim za to pokud možno co nejmenší odměnu v podobě nektaru, opylovači se zase chtějí pohodlně nakrmit. A že při tom přenášejí pyl z jednoho květu na druhý, je spíš vedlejší efekt.

Rostliny se proto snaží vyvinout strategie, jak opylovačům poskytnout co nejméně odměny nebo jak přilákat jen takové návštěvníky, kteří s co největší pravděpodobností navštěvují jen příbuzné květy.

