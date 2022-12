Mastodonti, zajíci i cedr. Dva miliony let stará DNA odhalila neznámé Grónsko

Takzvaná environmentální DNA pomohla lidstvu odhalit, jak před dvěma miliony let vypadal v severním Grónsku les. Krajinou se tenkrát proháněli mastodonti, sobi karibu či zajíci, u pobřeží plavali krabi a koráli, žili tam mravenci i mouchy a 102 druhů rostlin. Jak vypadala příroda v Grónsku před dvěma miliony let, se dozvíte v pořadu Laboratoř Českého rozhlasu Plus. Nuuk 13:11 17. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít | Zdroj: Profimedia

Vědci na studii oceňují už samotný fakt, že se týmu badatelů podařilo vypreparovat ze zmrzlé půdy DNA takového stáří. V oblasti severního Grónska pojmenované po americkém polárníkovi Edmundu Pearym zůstala vázaná v usazeninách. Článek o tom vyšel v časopise Nature.

DNA totiž dlouho nevydrží, nelze ji obvykle uchovat. „Rozpadá se vlivem ultrafialového záření nebo teploty,“ vysvětluje polární ekoložka Marie Šabacká, která bádá v arktických oblastech.

„Vazbou na povrch sedimentu se může DNA stabilizovat a přežít hodně dlouho,“ doplňuje její profesní kolega Jakub Žárský, rovněž z bohatou zkušeností z Arktidy. Tady se DNA uchovala v sedimentech pohřbených pod věčně zmrzlou půdou neboli permafrostem.

Karibu a cedr

Ve vztahu ke stáří planety 4,5 miliard let působí dva miliony let jako poměrně nedávná doba. Bez pokroku v metodách molekulární biologie bychom se ale nikdy o dávném ekosystému nedozvěděli.

Z osazenstva grónského lesa před dvěma miliony let tolik nepřekvapí, že tam už tenkrát žil karibu, druh soba, který v Grónsku žije dodnes. Proháněli se tam zajíci nebo další zvířata.

Největším překvapením pro vědce byli mastodonti. „Vůbec se nepředpokládalo, že žili v Grónsku, jen v Severní Americe,“ podotýká Marie Šabacká. Zajímavé je, že ze stejné doby známe z Afriky kosterní pozůstatky lovců a sběračů. Tou dobou žil Homo erectus.

Zbytky chlupů

Než vědci uspěli, pokusili se odebrat a vyhodnotit vzorky vícekrát. „Vždy, když se objevila nová metodika, zkoušeli to znovu a znovu,“ popisuje situaci Jakub Žárský.

Podle něj jsou metody odběru a rozboru DNA dnes už tak kvalitní, že mnohdy stačí malé fragmenty. V případě rostlin zbytky dřeva, kořenů nebo pylu. U živočichů zbytky chlupů.

Určení druhu podle environmentální DNA není úplně stoprocentní. Postačí ale jako dobré vodítko. „Zjistíme, kdo je nejbližší příbuzný,“ doplňuje Žárský.

Topol a cedr

Zajímavé je například také to, že vedle topolu, známého od nás z mírného pásma, se v severním Grónsku vyskytoval například i cedr známý dnes ze Středomoří. Bylo tam nejméně o 10 stupňů víc než dnes.

„Třeba v tajze vydrží jehličnany extrémní mrazy. Mohl to být příbuzný současného cedru, který známe ze stepních oblastí,“ uvažuje Jakub Žárský.

Podle něj by bylo ještě zajímavější, kdyby environmentální DNA zůstala zmrazená v buňkách, které zůstaly v antarktickém ledovém štítu.

„Klima tam pro život bylo příznivé zároveň tam byl režim polárního dne a noci,“ dodává Jakub Žárský.

Jak vypadala příroda v Grónsku před dvěma miliony let? Kolik mikrobů uniká do řek, jezer a fjordů při tání ledovců? Mohly by sinice pomoci člověku osídlit Měsíc nebo Mars? Poslechněte si celou Laboratoř. Debatují polární ekologové Marie Šabacká a Jakub Žárský, spoluúčinkuje herec a režisér Ondřej Kepka. Moderuje Martina Mašková.