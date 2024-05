Jedovatí hadi budou kvůli změně klimatu masivně migrovat. Už teď ročně uštknou miliony lidí

Změna klimatu pravděpodobně povede k masové migraci jedovatých hadů do nových regionů a zemí, které na to nejsou připravené, což jejich obyvatele učiní zranitelnějšími vůči uštknutí. Napsal to list The Guardian s odkazem na studii, podle které se nejvíce plazů zřejmě ze sousedních zemí přesune do Nepálu, Nigeru, Namibie, Číny a Barmy. Londýn 11:58 6. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zmije skvrnitá (Vipera aspis) | Zdroj: Profimedia

Vědci ve studii, o které píše The Guardian, modelovali geografické rozšíření 209 druhů jedovatých hadů, o nichž je známo, že mohou ohrozit člověka na životě, aby pochopili, kde by různé druhy mohly do roku 2070 najít příznivé klimatické podmínky.

Podle studie, kterou publikoval odborný časopis Lancet Planetary Health, budou nejvíce ohroženi lidé ve středně a nízkopříjmových zemích v jižní a jihovýchodní Asii a také v částech Afriky.

Většina jedovatých hadů bude v důsledku úbytku tropických a subtropických ekosystémů do roku 2070 méně rozšířená. U některých druhů, jako je například zmije gabunská, se ale podle studie zvětší jejich přirozené prostředí až o 250 procent.

Zmije gabonská (Bitis gabonica) | Foto: Roger de la Harpe / Universal images group | Zdroj: Profimedia

Vědci také předpokládají, že místa výskytu zmije skvrnité a rohaté se do roku 2070 více než zdvojnásobí.

„Jelikož se stále více půdy přeměňuje na zemědělskou a na půdu k chovu hospodářských zvířat, ničí se a fragmentují přirozená stanoviště, na kterých jsou hadi závislí,“ uvádějí autoři studie.

Některé druhy se tomu ale dokážou přizpůsobit, protože pole pro ně představují nový zdroj potravy, například hlodavců.

„Náš výzkum ukazuje, že když se jedovatí hadi začnou objevovat na nových místech, je to varovný signál, abychom začali přemýšlet o tom, jak můžeme sebe a své životní prostředí chránit,“ dodali autoři studie.

Miliony uštknutých lidí

Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že každý rok je jedovatými hady uštknuto 1,8 až 2,7 milionu lidí, což způsobí až 138 000 úmrtí a nejméně 400 000 amputací a trvalých postižení.

Zdravotnická organizace v roce 2017 zařadila hadí uštknutí mezi zanedbávané tropické nemoci s nejvyšší prioritou.

„Nyní konečně lépe víme, jak hadi změní své rozšíření v souvislosti se změnou klimatu, ale existuje také vážná obava, že uštknou více lidí, pokud budou častější teplé teploty, prudké deště a záplavy, které vytlačí hady i lidi,“ uvedla Anna Pintorová, vědecká pracovnice skupiny WHO pro zanedbávané tropické nemoci.