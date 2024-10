Lovci bouří vlétli do oka běsnící Helene. ‚S letadlem si hurikán dělá, co chce,‘ popisují perné chvíle

Ke břehům amerického státu Florida směřuje další hurikán kategorie čtyři. Dostal jméno Milton a je možné, že ještě zesílí. Florida a další státy na sever od ní se přitom stále vzpamatovávají z ničivého hurikánu Helene, který dorazil na pevninu 26. září v noci. Ještě ten den ráno k němu vzlétala posádka tzv. lovců hurikánů z Úřadu pro námořní a letecké operace spadajícího pod americkou meteorologickou službu Národního úřadu pro oceány a atmosféru. Washington 0:18 9. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Satelitní pohled na hurikán Milton 8. října 2024 v 8 hodin ráno | Foto: USA TODAY NETWORK | Zdroj: Reuters

Vedoucí letu Jonathan Zawislak i pilot Joshua Rannenberg se shodují, že hurikán Helene byl výjimečný v tom, jak rychle dokázal zesílit na výslednou kategorii čtyři. Lovci hurikánů bouři sledovali tři dny, rekordně krátce. A při měření v jejím oku zažili taky perné chvíle.

„Skončili jsme ve vzestupném proudu v oční stěně, říká se tomu mezovortex a je to menší cirkulace zabudovaná do větší cirkulace vzduchu ve stěně oka. Viděl jsem to na radaru a bylo jasné, že to nebude příjemné,“ popisuje situaci před několika týdny meteorolog Jonathan Zawislak, který velí misím do oka, tedy centra hurikánu.

„Tak jsem Joshe navigoval trochu proti větru, abychom se dostali do lepší polohy, ale i tak jsme částečně v mezovortexu skončili. Naše letadlo během několika sekund vyletělo nahoru o skoro půl kilometru. Dost jsme při tom ztratili rychlost. Josh se snažil manévrovat zpátky dolů na naši původní letovou hladinu. Ale hurikán si prostě s letadlem dělá trochu, co chce. S tím musíme počítat a být na to připravení,“ pokračuje Zawislak.

Záplavy při hurikánu Helen v Severní Karolíně | Foto: Jonathan Drake | Zdroj: Reuters

‚Nesnaží se mě vědomě zabít‘

Jeho kolega Joshua je ale doslova „ostřílený pilot“, má totiž armádní výcvik. „Když mám být upřímný, dávám přednost létání v hurikánech. Hurikán se mě totiž vědomě nesnaží zabít. To je fajn, ale bouře jsou taky dynamické a hodně se mění,“ srovnává zkušenost z amerického námořnictva a z meteorologické služby Joshua Rannenberg.

„V armádě jsem vycvičen ovládat letadlo tak, aby dělalo přesně to, co chci a kdy chci. Ale v hurikánu, i když se snažím mít let pod kontrolou, nás to občas hodí úplně opačným směrem. Náš stroj váží něco mezi 45 a 54 tunami podle zatížení a objemu paliva. Takže když nás to vyhodilo skoro půl kilometru do vzduchu, přestože jsem se snažil letadlo řídit, trochu mě to znervóznilo,“ přiznává Rannenberg.

Výzvy k evakuaci

Jeho kolega Jonathan Zawislak ho při letu nejen naviguje, aby neskončili ve vzdušných vírech, ale provádí i nejrůznější měření, která živě posílá do Národního centra pro hurikány. To zaslaná data vkládá do modelů a zpřesňuje tím svoje předpovědi a výstrahy pro civilní obyvatelstvo. Při měření jde lovcům hurikánů často o život.

„Svoji práci miluji a dokud budou lidé reagovat na data, která posíláme na zem, budu v ní pokračovat. Jak běžní lidé s našimi informacemi naloží, je dost na nich. Vždycky je ale vybízíme, aby uposlechli výzvy k evakuaci nebo se na bouři připravili,“ říká meteorolog a dodává, že bouře se v poslední době proměňují, a výzkumníci se proto snaží předpovědět, jak se budou chovat v budoucnu.

„Helene je skvělým příkladem změny, a to kvůli srážkám, které přinesla i ve vnitrozemí. Viděli jste tu zkázu v Severní a Jižní Karolíně, Virginii a Tennessee. Lidé v Severní Karolíně asi nečekali, že je takto zasáhne hurikán kategorie čtyři, ale Helene zapůsobila v tomto celkem jako budíček. Lidé budou asi muset změnit svůj pohled na to, co znamená připravit se na bouři. A to nejen obyvatelé na pobřeží, ale i ti ve vnitrozemí,“ uzavírá Jonathan Zawislak.