Počet malých ježků v liberecké záchranné stanici roste. Je jich o třetinu více než minulý rok

Situace, kdy mláďata ježků přijdou o matku a lidé je do stanice přinesou, nebývají neobvyklé. Stává se to zvláště na konci letních prázdnin. Tak vysoké počty jako v roce 2024 ale v záchranné stanici nepamatují.

Oproti stejnému období roku 2023 je to o zhruba třetinu víc. Na začátku září 2024 se zaměstnanci stanice starali o bezmála padesát ježků. Podle vedoucí stanice Ivany Hancvenclové nejsou důvody vysokého nárůstu zcela jasné.

„Většinou je to opravdu proto, že mláďata přišla o matku. Jestli je to spíš náhoda, nebo jestli je to nějaký trend, který je spojený třeba i s tím velkým suchem, to bych opravdu spekulovala. Dat není tolik,“ říká.

Reportáž ze záchranné stanice si můžete poslechnout v úvodu článku.