Nový 3D tomograf ulehčí práci karlovarským lesníkům. Umí detekovat vady uvnitř stromu

Pokácet strom nebo ho nechat stát? Otázka, kterou si často pokládali zaměstnanci Lázeňských lesů Karlovy Vary. Rozhodování teď ale budou mít výrazně jednodušší. Pořídili si totiž nový 3D tomograf.

Technologické zařízení jim pomůže třeba nahlédnout dovnitř kmene a určit tak jeho přesný stav. Ještě před tím, než lesníci začnou tomograf naplno využívat, musí ale projít základním školením.

Zaměstnanci dosud museli stav stromu odhadovat bez technologie a podle ředitele Lázeňských lesů Stanislava Dvořáka to vyvolávalo řadu sporů s veřejností. To by se teď mělo změnit.

Nový 3D tomograf umí detekovat skryté vady v kmeni stromu. Zároveň pomáhá vyhodnotit riziko jeho selhání. Nová technologie vyšla na 300 tisíc korun. Využívat ji můžou i další městské organizace.