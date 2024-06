V Klášterci nad Ohří málem zazdili hnízda rorýsů, posudek je opomenul. Zateplování se muselo zastavit

Inspektoři životního prostředí zachránili v Klášterci nad Ohří hnízdiště vzácných rorýsů obecných. Ti podle ornitologů v těchto dnech staví svá hnízda v dutinách přímo pod střechou jednoho z bloků tamních panelových domů. Přesto jsou práce na zateplování domu už v polovině. Klášterec nad Ohří 16:47 4. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rorýs obecný | Zdroj: Profimedia

Společenství vlastníků jednotek se shodlo, že celý blok nechá zateplit. K zahájení stavby byl zapotřebí také posudek z hlediska životního prostředí, a protože jde o oblast, kde vědci zaznamenali hnízdiště ptáků, byl zapotřebí i ornitologický posudek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rorýsi se uhnízdili na jednom ze zateplovaných panelových domů v Klášterci nad Ohří. K jejich záchraně došlo jen náhodou

Ten si od ornitologa Pavla Jaroše nechal zpracovat předseda výboru Společenství vlastníků jednotek Bohumil Klof.

„Udělal jsem maximum pro to, abych nějaké povolení získal a abych udělal všechno, co mi zákon ukládá. Neudělal bych nic pro to, abych něco ohrozil nebo abych udělal něco špatného,“ krčí rameny Klof.

V posudku z února letošního roku ale odborníci uvedli, že v objektu nehnízdí netopýři ani rorýsi. Stavební práce se tak rozběhly naplno a vlastně jen náhodou nedošlo k uzavření otvorů, kam se už v těchto dnech slétali chránění rorýsi.

Inspektoři při kontrole potvrdili, že rorýsi skutečně paneláky v ulici Olšová využívají k hnízdění. Ornitolog Václav Beran namátkou otvory pod střechou kontroloval endoskopickou kamerou. S ohledem na velikost prostoru ale hnízda nenašel.

Výskyt rorýsů ovšem potvrdil na místě nalezený trus. Podle Berana k zazdění hnízd nedošlo jen shodou šťastných náhod.

„K žádnému zmaření životů nedošlo, ale došlo by, pokud by stavba dále pokračovala. Pokud by se tak stalo, byli by všichni ti ptáci, kteří tam jsou, ohroženi,“ shrnul ornitolog.

První únorový posudek je tedy podle inspektorů chybný a inspekce se jím bude dál zabývat.

Zateplení panelového domu v ulici Olšová bude muset počkat | Foto: Lucie Heyzlová | Zdroj: Český rozhlas

Stop do půlky srpna

Inspektoři se se stavební firmou dohodli na určitých omezeních. Polovina domu je zateplená. Na druhé straně budou práce pokračovat, ale jen do pátého patra.

„Bude povoleno vystavění pěti pater lešení. Jde o sedmipatrový dům a ta dvě poslední patra zůstanou volná, aby mohli rorýsi volně nalétávat zpět do svých hnízdišť. Po 15. srpnu budou moci práce pokračovat,“ potvrdil ředitel ústecké pobočky ČIŽP Pavel Grund.

Podle něj by do té doby měli rorýsi stihnout vyvést mladé.