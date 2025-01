V přírodě vyhynulé vrány se vrací na Havaj. Biologové posvátné ptáky učí žít v divočině

Vrány alalá mají zásadní ekologický a kulturní význam pro havajské lesy a domorodce. Potíž je, že žijí jen na Havaji a ve volné přírodě vyhynuly už v roce 2002. Od té doby se je biologové snaží do přírody vrátit. A teď vypustili pět mláďat poprvé jinam než dřív – na ostrov Maui. Maui 7:29 7. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vránu havajskou, která ve volné přírodě vyhynula v roce 2002, se místní snaží navrátit do přírody | Foto: Rick & Nora Bowers / Alamy | Zdroj: Profimedia

„Pták alalá je pro nás posvátný,“ říká šéf havajského úřadu pro záležitosti domorodých komunit Kapono´ai Molitau. „Je to strážný duch. Provází naše mrtvé do zásvětí. V hlasech vran alalá jsou hlasy našich předků, v té vibraci tónů,“ dodává.

Biologové se snaží vrátit do volné přírody vyhynulé vrány, zatím marně. Ale teď to zkusili trochu jinak.

Vran alalá bývaly na Havaji plné lesy. Od roku 2002 je ale Mezinárodní svaz ochrany přírody uvádí jako druh vyhynulý ve volné přírodě. Hlavními důvody byly ptačí nemoci, zavlečení predátoři jako krysy, kočky nebo mangusty, i přirozený predátor – káně havajská, kterému tam říkají io. Vrány alalá tak v zajetí odchovávají lidé jako je biolog Martin Frye.

„Mají ekologicky důležitou roli. Rozšiřují semena stromů,“ vysvětluje Frye. Jejich semínka nestráví, takže když projde vránou alalá, s padesátiprocentní pravděpodobností vyklíčí a vyroste z něho strom. Bez nich semínko na sto procent uhyne.

Biologové už několikrát vypustili alalá do lesů na Velkém ostrově. Vždycky to dopadlo špatně. Ale vědci se poučili a teď poprvé vypustili tři samečky a dvě samičky někde jinde, jak říká biolog Bryce Masuda z organizace pro ochranu přírody při ZOO v San Diegu:

„Alalá jsou známé ze suchých nebo polovlhkých lesů na Velkém ostrově. Ale kdysi dávno žily i na Maui.“ Tam není io, tedy predátor káně havajská. Příprava ptáků vypiplaných v zajetí trvala dlouho, jak vysvětluje ředitelka ochrany lesů na Maui Hannah Mounceová.

„Museli se znovu naučit chování svých dávných předků.“ Vědci je učili hledat si potravu nebo reakce na útok predátora – pouštěli jim křik vran vystresovaných z návštěvy veterináře a navedli je i na to, jak používat nástroje.

„Na každém z těch ptáků jsou dva různé vysílače, takže je můžeme sledovat přes radiové i satelitní signály,“ doplňuje Mounceová. „Půl roku nebo rok snad zůstanou pohromadě jako sociální skupina, a pak utvoří páry a ty už budou žít samostatně. Musíme počítat i s neúspěchem. Ale je to první velký krok směrem k návratu alalá do lesů na Maui – a to je skvělé!“

„Péče o vrány alalá, to je vlastně péče o hlasy našich předků. A jednou se k nám hodně těch hlasů vrátí,“ uzavírá havajský domorodý předák Kapono ai Molitau.