Sprejování, zalamování větví nebo závory – lesníci chrání mladé stromky před Vánocemi proti krádežím

„Stromky před nechtěnými návštěvníky a lupiči chráníme zákazem vjezdu do lesa, k tomu slouží ta závora a dále si svoje stromky, které by se hodily jako vánoční ozdoba pokojů, chráníme již s předstihem v říjnu, kdy v těchto kulturách provádíme výrobu ozdobného klestu na vánoční věnce,“ ukazuje v lese u Přibyslavi zástupce ředitele Lesního družstva Zdeněk Lukeš, jakým způsobem zajišťují ochranu před adventním a nevítaným vytěžením stromků.

„Necháme tímto způsobem ustřihnout z každého patra jednu větev, čímž vzhledově narušíme krásu toho stromku, že už se dále nehodí na vánoční stromek. Protože dnešní představa je krásně pěstovaný stromek z plantáže,“ vysvětluje

Jako další z cest ochrany volí přibyslavské lesní družstvo obchůzky v terénu. Fyzickou kontrolu ale provádí jen na místech, kde se vyskytují druhy dřevin, o které mají lidé v posledních letech zvýšený zájem. „Řekněme si na rovinu o smrček dneska nikdo nestojí, protože každý je namlsaný tou masivní produkcí plantáží, které produkují dokonalé jedince. Takže se nám jedná o výsadby douglasky a jedlí,“ popisuje předseda lesního družstva Jiří Svoboda.

Lesníci hlídají oplocené pozemky se stromy, které jsou vysoké do dvou metrů. Ty jsou pro zloděje nejatraktivnější. Nájezdy organizovaných skupin, které by mladé stromky kradly ve velkém, ale za posledních minimálně 10 let nezaznamenali.