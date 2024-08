Živoucí fosilie se zabydlela na třeboňských sádkách. Kriticky ohrožený listonoh letní má ideální podmínky

„Hned na první pokus se nám povedlo ulovit do keseru dva jedince listonoha letního. Všimněte si, že shora má krunýř, jsou vidět očka, a když listonoha otočíme, tak kromě ústního otvoru spatříme poměrně velké množství nožiček, na kterých jsou patrné žábry,“ ukazuje zoolog Správy Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko Jiří Neudert.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Listonohy letní viděla na třeboňských sádkách Jitka Cibulová Vokatá

Listonozi letní se objevili ve starých třeboňských sádkách. Ty simulují jejich přirozené prostředí, protože je rybáři pravidelně vypouští. „Je potřeba, aby vodní prostředí vyschlo, jak se to děje na přirozených stanovištích listonoha letního. Způsob hospodaření, který zde rybáři provozují, je tedy pro populaci listonoha ideální. Patrně historicky sem s nějakou násadou ryb byla transportována vajíčka,“ uvádí zoolog.

Listonohům se říká živoucí fosilie, protože nezměnili svoji podobu mnoho let. „Listonoh letní patří do skupiny takzvaných lupenonožců, což jsou korýši, které spojuje mimo jiné to, že jsou velice starobylí. Nálezy jsou více než 200 milionů let staré a podoba listonoha se prakticky nezměnila. Někteří odborníci tento druh označují za evolučně nejstaršího živočicha na světě,“ doplňuje Jiří Neudert.

Zatímco v Jihočeském kraji se kriticky ohrožený listonoh letní vyskytuje jen na sádkách nebo v oblastech vojenských cvičišť, na jihu Moravy ho biologové zaznamenali i na přírodních stanovištích.