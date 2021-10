Musíme změnit naše zemědělství, jinak nás příroda potrestá, tvrdí zemědělec

Evropská strategie Farm to Fork – od Farmáře na vidličku – má přimět zemědělce používat méně pesticidů, zajistit lepší životní podmínky hospodářským zvířatům či zvýšit podíl půdy pro ekologické zemědělství. Hosty Českého rozhlasu Plus byli prezident Agrární komory Jan Doležal a zemědělec Daniel Pitek. Praha 20:28 31. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ekologie | Zdroj: Fotobanka Pixabay (5008272)

„Má to potenciál českým zemědělcům pomoci, pokud bude uváděna v život spravedlivě, tedy povede ke srovnání podmínek mezi členskými státy Evropské unie,“ myslí si prezident Agrární komory Jan Doležal. Soukromý zemědělec a lesník Daniel Pitek říká, že změna je potřeba.

„Současné hospodaření je neudržitelné, proto změnu vítám, i když zemědělci jsou skupina hodně konzervativní. Změnit postupy budeme muset, jinak nás příroda sama potrestá. Rizikem je ale ještě větší byrokratická zátěž zemědělců,“ upozorňuje Pitek.

Bude strategie EU Od farmáře na vidličku znamenat ekologičtěji produkované potraviny a posílení lokálního zemědělství, nebo povede ke zdražení surovin a potravin?

Prezident připomíná, že v porovnání s ostatními státy Evropské unie používáme výrazně méně přípravků na ochranu rostlin.

„Ale máme nižší podporu na hektar a jinak nastavené platby. Toto by mohlo ohrozit konkurenceschopnost českých zemědělců. Ekologizaci se nebráníme, ale je třeba brát v úvahu faktor spravedlnosti i dopad na spotřebitele.“

Pitek: Nedodáváme na pole organickou hmotu

Pitek ovšem upozorňuje, že máme rezervy i v jiných oblastech. „Ostatní země mají mnohem menší půdní bloky, což hraje roli v tom, jak se k půdě chovají i ve výstupu zemědělských výrobků. Na pole nedodáváme organickou hmotu a obecně struktura českého zemědělství je u nás horší než v západních zemích.“

Proti kritice se Doležal brání odkazem na studii v týdeníku The Economist, která staví Česko na špičku v potravinové bezpečnosti. „V péči o půdu jsme pátí nejlepší na světě.“

Pitek ale namítá, že u nás je extrémně velká část půdy ohrožena erozí a degradací, často se hnojí jen minerálními průmyslovými hnojivy. „Klesá nám biodiverzita a naše půda zadrží jen asi 50 procent vody, než by měla,“ ukazuje na problémy.

Doležal: Zatím se bavíme o omezování

„Strategie Farm to Fork hovoří o poměrně ambiciozních cílech, ty ale nejsou podpořeny finanční motivací,“ formuluje svou hlavní výtku k návrhům Evropské unie prezident. „Zatím se bavíme pouze o omezování hospodaření a vzletných cílech, ale ne o tom, jak k tomu zemědělcům budeme pomáhat.“

Pitek ukazuje na další problém: V Česku je velké množství vlastníků zemědělské půdy, ale velice malé množství těch, kteří na ní hospodaří.

„To je dáno historicky, kdy Komunistická strana Československa v rámci násilné kolektivizace zlikvidovala selský stav. Snažme se, a to i v rámci strategie Farm to Fork, přilákat zpět co nejvíc lidí, kteří by začali zakládat rodinné farmy a hospodařit.“

„Stát by měl od určité výměry půdy dotace zastropovat a preferovat nové, začínající a malé zemědělce pomocí redistributivních plateb, takže by dostávali vyšší podporu než větší podniky, které na našem území fungují. Nastavme program rozvoje venkova tak, aby podpora nešla velkým firmám,“ doporučuje Daniel Pitek.

Zastropování nic neřeší, oponuje agrárník. „Redistributivní platbu naše komora podporuje. Je to účinná podpora menších zemědělců a nepoškozuje větší podniky. Podporujme ale zemědělce, kteří hospodaří dobře. Tedy nás musí zajímat, jak zemědělec hospodaří, ne kdo to je, jestli je to podnik, akciová společnost nebo družstvo vlastníků,“ žádá Jan Doležal.