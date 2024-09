Antivirus: Podvodníci se umí zmocnit bankovní identity. Využívají SMS zprávy i placenou reklamu

„Podvodníci využívají toho, že se k elektronickým službám státu můžete přihlašovat přes tzv. bankovní identitu. Je to velmi pohodlná možnost, protože si nepotřebujete vyřizovat žádné přihlašovací údaje a stačí vám přihlášení do vašeho internetového bankovnictví. A to většina lidí už má,“ vysvětluje Jana Magdoňová.

Lidé se takto naučili zadávat své přihlašovací údaje od bankovnictví i na stránkách, které s bankou nesouvisí. Právě toho podvodníci využívají.

„Například vám končí řidičský průkaz, jdete na portál občana. Tam se přes internetové bankovnictví přihlásíte a požádáte o prodloužení dokladu. Ten si potom pouze dojdete vyzvednout, a ušetřili jste tak jednu cestu na úřad,“ popisuje princip bankovní identity Jan Cibulka.

Podvodné SMS a reklamy

Podvodníci našli způsob, jak pohodlné přihlašování přes bankovní identitu využít ke krádežím. „Pokud se jim podaří vás zmást a dostat vás na stránku, kterou mají pod svou kontrolou, tak mohou předstírat, že se přihlašujete do státního webu, ale místo toho přihlašovací údaje do svého bankovnictví pošlete rovnou jim,“ upozorňuje Magdoňová.

„Nevěřte odkazům, které vám někdo pošle SMS zprávou nebo e-mailem.“

„Jakmile se podvodníci dostanou do vašeho internetového bankovnictví, můžou v něm přidat další zařízení pro autorizaci plateb a začít převádět vaše peníze pryč nebo si na vás dokonce vzít úvěr,“ doplňuje Jan Cibulka. V některých případech to oběť zjistí až po několika týdnech.

Na samotnou zfalšovanou stránku se oběť podvodu může dostat například přes SMS zprávu, která ji vyzve k zaplacení pokuty za rychlou jízdu. Přímo v ní je pak odkaz na údajný Portál občana. „Útočníci využívají i toho, že čím dál tím víc lidí vyřizuje komunikaci se státem právě online. Jenže si nepamatují adresu jednotlivých státních webů,“ upozorňuje redaktor.

„Zkouší je tak třeba hledat. Vyhledávají Portál občana ve vyhledávači a tam si podvodníci zaplatí reklamu. Takže ve výsledcích vyhledávání máte první odkaz, ten sponzorovaný, který zase vede na podvrženou stránku,“ dodává Cibulka.

Pomůže ostražitost i státní aplikace

Jak se podobným útokům bránit? Digitální agentura radí, aby si lidé kontrolovali adresu stránky, na které se do Portálu občana přihlašují.

Redaktoři Antiviru doplňují: „Nevěřte odkazům, které vám někdo pošle SMS zprávou nebo e-mailem. Pokud máte podezření, že na vás opravdu nějaká pokuta v datové schránce čeká, neklikejte na odkaz, ale do datové schránky se přihlaste zvlášť.“

Podle Jana Cibulky je také třeba si dávat pozor na sponzorované příspěvky ve vyhledávačích. „Bývají na prvních místech výsledků vyhledávání a zaplatit si je bohužel mohou i podvodníci. Reklamy můžete i blokovat pomocí rozšíření ve vašem webovém prohlížeči. Existuje jich několik,“ radí redaktor.

„V neposlední řadě můžete svou komunikaci se státem a internetové bankovnictví oddělit. Do státních webů se můžete přihlašovat několika způsoby. Například mobilním klíčem eGovernmentu,“ uvádí Magdoňová.

„eGovernment je státní mobilní aplikace, kterou můžete nahradit internetové bankovnictví při přihlašování k online službám státu. A i kdyby vás nějaký podvodník napálil, tak mu alespoň nepředáte přístup k vašemu bankovnímu účtu,“ uzavírá Magdoňová.