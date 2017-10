Česká počítačová hra slaví úspěch. Světové automobilky v ní chtějí testovat své vozy

Auta budoucnosti si v české hře můžou vyzkoušet mimo jiné situace, se kterými se člověk na silnici běžně nepotká - jako je například to, že někdo nečekaně vystrčí ruku z okénka vozu, uvádí Hospodářské noviny.

Software pak tyto skutečnosti bude muset rozpoznat a správně vyřešit. Výhodou virtuálního prostředí pro automobilky je pak to, že jim hra umožní najezdit tisíce kilometrů.

Společnost SCS Software, která se doteď zaměřovala jen na počítačové hry, si právě nechává zpracovat ekonomickou analýzu, jestli se jí zaměření na simulátor skutečně vyplatí. Důležité pro ně je, aby takový krok neohrozil jejich hlavní produkt - počítačové hry.

Celosvětově se kamionového simulátoru prodalo už 4,5 milionů kusů. Pokud by se tedy firma nakonec rozhodla do automobilového průmyslu vstoupit, musela by přijmout víc lidí, aby pořád stíhala dodávat nový a kvalitní herní obsah svým fanouškům.