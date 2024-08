S lingvistou Viktorem Elšíkem jsme zadali do překladače větu: Jak se máš.

Jak vidíme, překládá to z češtiny do romštiny. Tvar „so keres“ doslova znamená „co děláš“ - což není úplně absurdní, člověk se tak může ptát ve smyslu ‘jak se máš’. Romské tvary odpovídají i tomu, jak je to v romštině, což neodpovídá vždycky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Google Translate nyní umí překlad z romštiny. Nejde ale o romštinu českou, ani slovenskou

Jakou větu zadáme, abychom poznali rozdíl?

„Vojáci potkali psa.“ - „Le ketani maladjile le zhukelesa“. Hned je tu vidět několik věcí. Překlad je do romštiny, ale ne do té české. Vypadá to na balkánskou, olašskou romštinu. Google píše, že vycházel hlavně z jihoolašských dialektů. I tak tu jsou slova, která bychom mohli poznat, zejména mluvčí ze západního a jižního Slovenska říkají thukel, olašští Romové říkají žukel. Ale východoslovenský Rom by tomu už nemusel rozumět.”

Tedy ten, kdo není znalý olašské romštiny, by měl s překladem problém?

Určitě. Dost možná by i řekl, že to není romština. A z toho plyne jedna důležitá věc - překlady z češtiny, slovenštiny a jiné určitě nejdou v našem prostředí využívat, např. k výuce romštiny nebo administrativní překlady. Čehož se trochu bojím, aby někdo bez znalosti naší romštiny to nezačal používat a nedistribuoval překlady mezi naše Romy. Nebylo by to pro ně srozumitelné.

4:00 Budete mať luft! Slovenské národní divadlo připomíná pogrom na romskou osadu v roce 1928 Číst článek

Jak je z vašeho pohledu důležité to, že se romština dostala na Google překladač?

Symbolicky je to samozřejmě zásadní pro mnoho Romy a mluvčí romštiny. Romština je jazyk poměrně velký - patří mezi tři procenta největších jazyků, byť je menšinový - ale zároveň jde o jazyk, který je v různých zemích, různou měrou, mezi různými romskými skupinami ohrožený, což souvisí s romskou diskriminací a marginalizací.

To, že se romština objevila na významném překladači, který používá téměř každý na světě, je zásadní. Praktické využití je ale problematické.

Dále existují Romové, u nichž je romština používána jako tajný jazyk. Nebo nechtějí, aby se neromové romsky učili.

Myslíte, že by tito Romové s tím mohli mít problém, protože chtějí, aby romský jazyk zůstal jen mezi Romy?

Narazil jsem na pár vloggů. Jeden rumunský vlogger se nad tím například rozčiluje. Narazil jsem na tento postoj i na Facebooku mezi mými přáteli z různých zemí. Romský lingvista tam psal, aby to lidé nepoužívali, protože ten strojový překlad se tím učí. Myslím si ale, že v rámci našeho kontextu, velkou částí naší romské inteligence, je toto bráno pozitivně.

Pojďme zpět k překladači. Zadávám slovo „máma“...

Přeloženo jako „mami“, což je staré romské slovo, ovšem s významem „babička“. Dosud se používá na západním Slovensku až po Gemer. Někteří naši Romové by jej proto mohli znát, východoslovenští ne.”

V české romštině se „matka“ řekne „edaj“.

Ano.

Pojďme zkusit „otec“.

„Dad“. Tak tady je to podobné, protože různé dialekty se v tomto shodují. Tedy překlad opět do jihoolašské-balkánské romštiny, ale jde o výraz univerzální, proto je překlad srozumitelný.