Budete mať luft! Slovenské národní divadlo připomíná pogrom na romskou osadu v roce 1928

„Kajo, dnes budeš mít luft!" Tato výhružka, kterou kdysi slyšel obyvatel romské čtvrti v Pobedimi, byla předzvěstí tragédie. Předsudky, jež jsou stále živé, vedly k násilí. V říjnu 1928 skupina výtržníků z Pobedimi napadla romskou osadu. Pogrom za sebou zanechal zničené domy, zraněné a šest mrtvých, mezi kterými bylo i šestileté dítě. Nikdo ale nic neviděl a neudělal. Tuto událost připomíná inscenace Slovenského národního divadla.

Před téměř sto lety se na Slovčensku odehrál takzvaný Pobedimský masakr. Tragédie inspirovala režiséra Pavola Viecha o tomu, aby ji převedl na prkna Slovenského národního divadla. Vycházel ze studie historika Pavla Balouna, postupně ale nacházel i další materiály.

„Ta studie čerpala ze státního archivu, který se nachází na Slovensku v malém městě Bytča. Požádal jsem o všechny materiály k této kauze a už jsem se ocitl ve víru mnoha textů a obrazového materiálu,“ popisuje režisér hry Viecha.

Příběh sto let starého romského pogromu ho vtáhl, přiznává pro Český rozhlas.

„Jakmile jsem věděl, že mám textový podklad, ze kterého můžu vycházet – že na to neexistuje právní licence a že to je odtajněné Slovenskou republikou – přišlo mi relevantní tuto událost umělecky zpracovat,“ přibližuje.

Soužití, ale ne rovnoprávné

Viecha se vydal také přímo do obce Pobedim. „Ve vesnici stále žijí romské rodiny. A jeden slovenský novinář, který právě psal o tom incidentu, teď také vesnici navštívil – navštívil Romy i majoritu, a ptal se, jak to tam funguje dnes. Z té romské strany si vyslechl, že je to poměrně dobré. No, ale poměrně dobré opravdu neznamená ideální,“ říká režisér.

„Když jsem tam byl, viděl jsem to, co ve většině slovenských obcí: majoritu a vedle romskou kolonii, která byla sledována kamerovým systémem, který nainstalovala vesnice,“ popisuje.

„To znamená – jasně, že se ti lidé vedle sebe naučili žít, ale na první pohled je jasné, že to není rovnoprávné soužití,“ zdůrazňuje.

Role Emílie Rigové

Divadelní hra s názvem Budete mať luft! byla vytvořená na objednávku Slovenského národního divadla. „Bylo tedy jasné, kde to budu realizovat. A věděl jsem, s jakými herci můžu spolupracovat,“ pokračuje režisér.

Výrazně se na hře podílela také romská umělkyně ní Emília Rigová, což podle Viechy přispělo k autentičnosti a hloubce představení.

„Vztah Emílie Rigové k této inscenací byl výrazně větší, než je běžný vztah scénických výtvarníků při práci na divadelním kuse. Od začátku to byla autorská výpověď českých tvůrců, a proto Emília nebyla jen osoba, která přinesla scénické návrhy a návrhy kostýmů, ale byla osoba, která spolu se mnou vymýšlela celý tvůrčí koncept,“ vysvětluje.

I když jsou diváci bezprostředně po představení otřesení skutečností, že se taková událost v roce 1928 na Slovensku skutečně stala, jejich reakce jsou podle režiséra převážně pozitivní.

„Byly různé polemiky o tom, jakým způsobem tak krutý čin z historie zpracovat, ale zůstaly v rovině příjemné tvůrčí diskuze,“ uzavírá Viecha.

