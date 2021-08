Tvořím svobodný operační systém, napsal před 30 lety autor Linuxu. Dnes na něm běží i pračky

„Tvořím svobodný operační systém (jen jako koníček, nebude to nic profi, jako jsou některé jiné), pro počítače typu 386. Smolím to už od dubna a pomalu to začíná být funkční,“ napsal 25. srpna 1991 tehdejší student univerzity v Helsinkách Linus Torvalds.

Když v září zveřejnil zdrojové kódy systému, pojmenoval jej jeho kolega Linux. S nárůstem popularity pak přibyl maskot, tučňák Tux, a také tisíce přispěvatelů, spolupracovníků.

Dnes je těžké na Linux nenarazit. Běží na něm řada internetových služeb, najít ho lze i jinde. „Dneska najdeme Linux v různých úpravách v mobilních telefonech, televizích, set-top boxech, pračkách, autech, na Marsu létá vrtulníček poháněný Linuxem,“ řekl Radiožurnálu šéfredaktor serveru Root.cz Petr Krčmář.

Za úspěchem Linuxu podle něj stojí jeho otevřenost, využít nebo upravit jej totiž může každý a zadarmo. „Linux zaujal především společnosti, které se zabývají dodáváním nějakého hardwaru nebo spotřebitelských přístrojů, protože jim dal do ruky hotovou softwarovou platformu,“ doplnil Krčmář.

Většinu vývoje dnes platí a zařizují velké technologické firmy. Významná část vývoje se odehrává také v Česku, kde působí dvě velké firmy nabízející služby spojené s Linuxem: Suse a Red Hat.

Právě pobočka Red Hatu v Brně je podle country manažera firmy Davida Bečvaříka vůbec největší: „V Čechách jsou velmi kvalitní lidi a zároveň je to i role Brna, kde je docela dost univerzit, se kterými spolupracujeme, zároveň strategické umístění – je blízko Bratislavy, Vídně a podobně.“

Vývoj dodnes vede a řídí původní autor Linus Torvalds. Za třicet let vývoje se podle vlastních slov změnil nejen Linux, ale i on sám jako člověk. Dříve totiž velmi tvrdě a agresivně reagoval, pokud se mu některé změny nelíbily.

I proto se v posledních letech cíleně vyhýbá některým hádkám nebo odkládá odeslání emailu, dokud nebude mít chladnou hlavu.