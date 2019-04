V Berylii vypukla kybernetická válka. IT experti na cvičení bojují proti ‚zlému týmu‘ hackerů

Cvičení si lze představit jako imaginární kybernetickou bitvu, ve které se „hodné týmy“ expertů snaží ochránit smyšlenou zemi Berylii. Na ni útočí „zlý tým“ hackerů a snaží se narušit infrastrukturu v zemi – například vypnout elektřinu nebo kontaminovat vodu. Útočí ale i na bankovní systémy v zemi.

Účastníci v úterý ještě nezačali hrát, modré týmy z jednotlivých zemí už ale dostaly scénář a informace o Berylii, kterou budou chránit. Ví, že mezi ní a sousední zemí vzrůstá napětí – Berylie proto požádá spřátelené týmy o pomoc. Ty se musí pokusit přes noc její děravé zabezpečení opravit a připravit se na útok.

Cvičení pořádá NATO a scénáře jsou tajné. Ani český tým tak netuší, jaké útoky se na něj chystají.

Právo i komunikace

Speciální je na cvičení také to, že nejde jen o hackery a IT specialisty – důležitá je i komunikace. Porota hodnotí, jak hráči mluví s vládou, jaké informace pouští do médií, nebo jestli nějakým způsobem neporušují mezinárodní právo.

Bodování zahrnuje tolik aspektů, že se nedá říct, v čem jednotlivé týmy vynikají. Ten český si však obvykle vede dobře – v roce 2017 cvičení dokonce vyhrál. Loni byl třetí. Češi navíc cvičení i spoluorganizují – zástupce má Česko i v červeném týmu, který vymýšlí útoky.

Kyberbezpečnost začalo NATO více řešit v roce 2007, tehdy právě Estonsko napadli hackeři. Šlo tehdy o regulérní útok na bezpečnost země. Nefungovaly bankovní weby, stránky škol ani vládní servery. NATO později zařadilo kyberprostor mezi tradiční bojiště – tedy vodu, vzduch, pevninu a vesmír. Kyberprostor je ale speciální tím, že nemá hranice. Velmi těžko se také zjišťuje, kdo hackerské útoky dělá. V kyberobraně je proto důležitá právě spolupráce všech členů aliance.