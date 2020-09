Expert o nové hře: Tvůrcům se podařilo zachovat esenci původní Mafie, český dabing je ještě lepší

Osmnáct let. Tak dlouho trvalo, než spatřil světlo světa remake nejslavnější české hry Mafia. Pod názvem Mafia: Definitivní edice přichází na trh s novou grafikou, rozšířeným příběhem a českým dabingem. “Měl jsem možnost si hru zahrát i s českým dabingem a podle mě je ještě lepší než u prvního dílu,“ říká Petr Poláček, bývalý šéfredaktor časopisu Level a šéf marketingu největšího českého herního studia Bohemia Interactive. Praha 7:28 28. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mafia: Definitivní edice | Zdroj: FB Mafia game

Čím si původní Mafia získala takovou popularitu?

Odpověď na tuto otázku je jednoduchá. První Mafia byla populární tím, že naplnila docela nekompromisní a na svou dobu i poměrně unikátní designovou vizi Daniela Vávry a samozřejmě dalších tvůrců z brněnského studia Illusion Softworks. Byla populární i díky tématu, což je mafiánský příběh z prostředí americké prohibice.

Také se tvůrcům podařilo vytvořit velice zajímavé postavy, minimálně na videoherní příběh doby, ve které hra vznikla. U tuzemských hráčů si hra získala kultovní status hlavně díky českému dabingu, o který se postarali známí čeští herci.

Mafia Původní hra vyšla 29. srpna 2002.

Jedná se o gangsterku z období americké prohibice, která se odehrává ve fiktivním městě Lost Heaven. Jeho volnou předlohou byl New York a Chicago.

Hlavní postavou příběhu je Tommy Angelo. Ten začíná jako taxikář, postupně se ale propracuje do jedné ze dvou mafiánských rodin ve městě.

Dočkala se dvou pokračování: Mafia II vyšla v roce 2010, třetí díl o šest let později.

Pokračování ale už asi nebyla tak úspěšná. Bylo to změnou tvůrčího týmu?

Jde o to, z jakého hlediska se na to díváte. Komerčně to samozřejmě nebyl propadák, přesto nešlo ani o nějaký zázrak. Vydavatelé čekali, že prodeje budou lepší.

Pokud jde o přijetí her, tak u druhého dílu byla nějaká obsahová a designová návaznost. U třetího dílu už se dá říct, že je to úplně jiná hra a hráči ji přijali hodně rozporuplně.

Už i ve druhém díle se realističnost, která byla jedním ze vztyčných prvků, pomalu vytrácela. Od vydavatele tam byl samozřejmě tlak, aby hra byla přístupnější pro masové publikum a hráče na herních konzolích.

Byl tedy první díl v Česku úspěšný hlavně díky dabingu?

Dabing byla jedna z velmi podstatných věcí. Díky tomu, že hra byla nadabovaná do češtiny, si ji mohlo zahrát široké spektrum hráčů, kteří by ji normálně nehráli, protože anglicky nerozumí, nebo nerozuměli.

A dabování her do češtiny v té době nebylo běžné?

Hry se do češtiny dabovaly, ale určitě bych neřekl, že to bylo běžné. A rozhodně to nebylo běžné v tom obsazení, které ten dabing měl. Vystupoval tam Petr Rychlý, Marek Vašut a další hvězdy...

Už předtím se herci jako Jiří Lábus, Oldřich Kaiser nebo Luděk Sobota věnovali dabingu některých her, jako byla například série adventur Polda. U Mafie byl ale rozdíl v tom, že šlo o opravdu velkou produkci. To běžné rozhodně nebylo.

Jaký měla hra globální zásah? Dá se říct, že nějak ovlivnila žánr? Další úspěšnou mafiánskou hrou byl například Kmotr, který vyšel v roce 2006...

Je to těžko měřitelné, v jednotlivých prvcích ale hra určitě zahraniční tvůrce ovlivnila. Inspirovali se například zpracováním herního světa, který má své prostředí, pravidla a tak dále.

Někteří vývojáři se také inspirovali tím, že Mafia byla ve spoustě věcí velice realistická. V některých aspektech šla i proti tomu, co se v té době považovalo za dobrý herní design. Typickým příkladem je realistické zpracování vozidel, rychlost jejich pohybu a další věci. To pak mělo dopad na celý žánr.

Dychtí čeští hráči stále po nadabovaných hrách, nebo už si zvykli na angličtinu?

Nemalá skupina hráčů vyžaduje u příběhových her alespoň textovou lokalizaci, dokonce se kvůli tomu podepisují petice. Pokud by tam byl dabing, tak by to pro ně bylo geniální.

Proč se tedy hry víc nedabují?

Česko i Slovensko jsou pro zahraniční vydavatele velice malé trhy. Na rovinu řeknu, že je to jen kapka v moři. Textové lokalizace se objevují, ale dabing se už vidí málokdy.

Remake Mafie tedy bude také s českým dabingem. Překvapilo vás, že se k tomu tvůrci odhodlali, když už na tom nedělá ryze české studio Illusion Softworks?

Ona je tam určitá návaznost. Z Illusion Softworks se stala firma 2K Czech, z té se část tvůrců přesunula do studia Hangar 13. Není to sice ta stejná firma, je tam ale spousta lidí i z původního týmu, který na Mafii před dvaceti lety pracoval.

Česká lokalizace mě tak asi nepřekvapila. Pro vydavatele sice není prezentace hry v tuzemsku tak důležitá z hlediska prodejů, ale z hlediska image. Vypadá to strašně dobře, když přijdete s hrou na trh, kde ji hráči milují a docela neobvykle uděláte i dabing. Osobně jsem to spíš čekal, pro spoustu hráčů to bylo ale velice příjemné překvapení.

Musím ale říct, že pro spoustu českých fanoušků by byl velký problém, kdyby hra nakonec nadabovaná nebyla.

Už jste hru zkoušel?

Ano, už jsem měl možnost to hrát. Můžu říct, že to není předělávka jedna ku jedné jenom v lepší grafice. Určitě se najdou hráči, kteří si budou stěžovat, že to není přesná kopie prvního dílu. Můžu ale říct, že esenci prvního dílu se tvůrcům povedlo zachovat. Je tam navíc možnost klasické obtížnosti, která zachovává i realističnost původní hry skoro na sto procent.

Řekl bych, že se klasická obtížnost hodně blíží zážitku z první Mafie. Hráči, kteří ji hráli, s tím pravděpodobně budou spokojeni.

Čekáte tedy, že přijetí u českých hráčů bude pozitivní?

Osobně očekávám, že přijetí bude pozitivní. Měl jsem možnost si hru zahrát právě i s českým dabingem a podle mě je ještě lepší než u prvního dílu.

Dá se nějak odhadnout, jaké další plány mají tvůrci s herní sérií?

Nemůžu samozřejmě mluvit za ně. Celá aktivita okolo předělávky ale nahrává tomu, že jde o jakýsi restart značky. Vůbec bych se nedivil, kdyby další pokračování přišlo třeba během příštího nebo přespříštího roku. Pokud budou prodeje na určité úrovni, kterou si vydavatel stanovil, tak se v budoucnosti možná dalšího titulu pod značkou Mafia dočkáme. Pokud by to ale byl propadák, tak půjde značka na nějakou dobu k ledu.

Pomohl by úspěch hry českému hernímu průmyslu?

Nemyslím si, že by to mělo nějaký zásadní efekt. Část studia, které na hře pracuje, je v Brně, druhá část je v Kalifornii… Na herní průmysl jako celek to asi žádný výrazný efekt mít nebude. Na konto Mafie se ale asi bude mluvit o tom, že je to hra původem z Česka a náš herní průmysl se zase trošku připomene na mezinárodní scéně.