Oběť podvodné internetové brigády: Na začátku vše fungovalo, něco jsem i vydělal. Pak ale peníze zmizely

Chcete si vydělat peníze na internetu a místo stokorunových přivýdělků přijdete o desítky tisíc korun. Podle policie podvodných nabídek na brigádu v poslední době roste. Na sociální síti vás osloví neznámý člověk s nabídkou snadného a rychlého přivýdělku. Server iROZHLAS.cz mluvil s jednou z obětí podvodné internetové brigády. Přestože redakce zná jeho identitu, přál si Petr z Prahy zůstat v anonymitě. Praha 6:45 16. července 2024

Jak jste se o brigádě dozvěděl?

Kontaktovala mě osoba přes Instagram. Chvíli jsme si povídali a pak mi nabídla, jestli si nechci přivydělat nějaké peníze, protože se mě ptala, co dělám a tak dále. Já jsem řekl proč ne a ona mi nabídla možnost prostřednictvím Amazonu. Poslala mi odkaz na stránku, kam se mám přihlásit, zaregistrovat.

V čem ta brigáda spočívala?

Jednalo se o to, že v podstatě dáte finanční prostředky, ze začátku to nemuselo být hodně, 30 dolarů, které vložíte na tu stránku. Pak se vám začne zobrazovat reklama na produkty. Váš úkol je na tyto reklamy klikat a investovat. Za to dostáváte provizi. Začínalo to třeba na 50 centech a měla jste 60 úkolů za den, které jste měla odklikat.



V průběhu toho se vždy objevila bonusová objednávka, ale ta měla hodnotu 30, 40, 50 dolarů. Za tu jste neměla 50 centů, ale třeba 10 dolarů. Za ten den byly povinné 3 bonusové objednávky.



Akorát se prostě stávalo, že jak vám to narůstalo na kontě i po těch 50 centech, tak třeba najednou ta poslední bonusová objednávka převyšovala vklad, který jste tam měla, takže jste musela vložit další peníze, abyste ji mohla odkliknout a dokončit ten celý proces, těch 60 objednávek.

Musel jste tam tedy poslat další své peníze?

Přesně tak. Až po těch 60 kliknutích se vám přičetly peníze na účet a vy je mohla vybrat. Začínalo to někdy ráno kolem 9. hodiny a končilo to většinou kolem 8. hodiny večer. V tom období vám přišla každou půl hodinu nebo každých 20 minut nějaká výzva, kterou máte odkliknout.

Kdy jste pochopil, že se jedná o podvod?

Jakmile jsem tam měl 550 nebo 520 dolarů, teď už si přesně nepamatuju. Z části to byly moje vložené peníze a z části údajně vydělané. Najednou mi přišla objednávka za 1180 dolarů. To znamená, že jsem měl na účtu jen polovinu požadované částky. Abych objednávku mohl odkliknout, musel jsem doložit zbytek.



Za ní byla třeba provize 100 dolarů. No a já už jsem ty peníze v podstatě neměl, takže jsem jim psal, kolik mám času, abych sehnal potřebné peníze. Oni mi říkali, že v podstatě to tam může zůstat delší dobu. Asi po třech týdnech, když jsem se snažil ušetřit, abych to tam mohl doložit a vybrat si to, tak ten server zmizel.

Už jste se nedostal ke svému účtu?

Jo, napsalo mi, že stránka neexistuje.

A provozovatel už s vámi nijak nekomunikoval?

Ne. Do té doby jsem s nimi komunikoval přes tu stránku, přes zákaznický servis. Když stránka zmizela, tak se na ně nedalo vůbec dostat.

Tedy vše fungovalo na webu, kde jste si měl založit svůj účet, přeposlat své peníze a pak klikat na reklamy, které produkovala ta stejná stránka, a tím se vám měly připisovat peníze?

Ano, všechno to byly údajně produkty Amazonu. Ze začátku to opravdu působilo, že to funguje. Vložil jsem tam peníze, bylo to tam dva dny, naklikal jsem reklamy, něco málo vydělal a vybral jsem to. Ale vždycky jsem to tam musel vrátit zpátky, protože každý den přišla nějaká ta bonusová objednávka.



No a bohužel ta poslední teda byla tak vysoká, že už jsem neměl dostatek finančních prostředků, nebo respektive už jsem váhal, jestli je tam znovu dát. Byl jsem nejistý, zkoumal jsem to, komunikoval jsem se zákaznickou linkou. Oni mi odpověděli většinou velice rychle, ale pak jsem se jednou chtěl přihlásit a napsalo mi to, že ta stránka neexistuje.

Když stránka zmizela, a vy přišel o vložené peníze, nahlašoval jste ztrátu někam?

Ne, nenahlašoval, protože v podstatě nebylo co nahlásit. Ztratil jsem všechny kontakty, stránka byla údajně z Velké Británie. Nehledě na to, že ztráta 400 dolarů ani nepřevyšuje 10 tisíc, takže to dneska není ani trestný čin.

