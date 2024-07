Místo letního přivýdělku praní špinavých peněz. Jak se vyhnout podvodným internetovým brigádám?

O jakou brigádu typicky jde? „Nejspíš na ni narazíte skrze placený inzerát na Facebooku nebo vám ji nabídne neznámý kontakt na WhatsAppu, Telegramu a podobných aplikacích. Náplň práce působí snadně – stačí každý den několikrát kliknout,“ přibližuje Jana Magdoňová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pachatelé takto perou peníze, o které okradli jiné lidi. Z člověka, který se do toho zapojí, je tak následně spolupachatel, upozorňuje Jan Cibulka

Úkolem brigádníků má být „lajkování“ videí na YouTube nebo třeba zboží na Amazonu. Údajně jde tedy o zvyšování dosahu influencerů a značek na internetu.

„Za to si pro začátek vyděláte několik stokorun, ale slíbená odměna se časem údajně může i zvyšovat. A opravdu vám na začátku můžou na účtu přistát nějaké malé peníze, ale to slouží pouze k tomu, abyste podvodníkovi začali důvěřovat,“ upozorňuje Jan Cibulka.

Ve skutečnosti jde o trik, kterým se podvodníci snaží v oběti vyvolat dojem, že pracuje, a získávají si tak její důvěru. Té vzápětí zneužijí.

Podvodníci takto perou peníze

„Po čase vás kromě klikání budou nutit investovat své peníze do celého byznysu s tím, že si tak mnohonásobně zvýšíte výdělek. Často se vše dělá přes kryptoměny, tyto poslané peníze už ale nikdy neuvidíte,“ popisuje Magdoňová

V některých případech nabízí podvodníci výdělek také za to, že člověk vyplácí odměny dalším údajným brigádníkům. Tyto peníze pak oběti na účet skutečně přijdou, nejde ale o výdělky z brigád.

Dlouhodobá brigáda už se nevyplatí firmám ani brigádníkům. Lidé kritizují novelu zákoníku práce Číst článek

„Takto pachatelé perou peníze, o které okradli jiné lidi. Z toho člověka, který se do toho zapojí, je tak následně spolupachatel, kterému hrozí trest za legalizaci výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,“ upozorňuje redaktor.

Lidé, kteří se do přeposílání peněz zapojí, podle Jany Magdoňové obvykle nechápou, že se dopouštějí něčeho nelegálního. Společným znakem těchto podvodů je, že se organizují ve skupinách na chatovacích aplikacích a nabízí snadný výdělek.

Antivirus: Lákají na známé tváře a slibují rychlé zbohatnutí. Jak vznikají podvodná deepfake videa? Číst článek

„Taková skupina může mít i tisíc členů a na člověka to tak působí, že je vše v pořádku. Přece by se tolik lidí najednou nenechalo napálit nebo zatáhnout do něčeho, co nefunguje. Jenže většina účtu v takových skupinách je falešná. Pro podvodníky je velmi snadné takové účty vytvářet automaticky,“ líčí Cibulka.

Škody v řádech desítek tisíc

Případů podobných podvodů v Česku v poslední době přibylo, což podle Jany Magdoňové souvisí s tím, že lidé hledají letní brigády. „Škody se u jednotlivých podvedených pohybují v řádech desítek tisíc korun. A obrana přitom není úplně snadná,“ upozorňuje redaktorka.

Co tedy může člověk dělat, aby nebyl podveden? „Nejistější je nehledat snadné výdělky na internetu,“ říká Cibulka. „Velmi bych byl opatrný, pokud ten přivýdělek inzeruje reklama na sociálních sítích, jako je třeba Facebook. Tyto reklamy už jsou dneska plné podvodů a jedná se většinou o podvodné investice, falešné e-shopy nebo třeba právě klikací brigády.“