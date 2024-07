Antivirus: Lákají na známé tváře a slibují rychlé zbohatnutí. Jak vznikají podvodná deepfake videa?

Deepfakes nebo také podvodná videa, kde si pachatelé vypůjčí cizí osobu a bez jejího vědomí jí vloží do úst něco, co by nikdy neřekla. Kyberzločinci je používají jako nástroj, kterým lákají oběti na nejrůznější podvody. Jak složité je takové podvodné video vyrobit a na co by si lidé měli dát pozor popisuje další díl pořadu Antivirus na Radiožurnálu.

