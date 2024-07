Před dovolenou si zálohujte telefon a fotkami se pochlubte raději až po návratu, radí kyberexpert

Ztráta kufru nebo zpožděný let není to nejhorší, co vás může na dovolené potkat. Na okamžik, kdy „přepnete“ do dovolenkového módu, totiž čekají kyberútočníci. Pro ně je období letních prázdnin ideální příležitostí, jak z lidí vylákat citlivé údaje, jako jsou třeba hesla k internetovému bankovnictví. Jak jim nenaletět, popsal pro Radiožurnál a iROZHLAS.cz Roman Pačka z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Rozhovor Praha 6:00 6. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na pláž raději bez notebooku (ilustrační foto) | Foto: Costas Baltas | Zdroj: Rauters

Jsou letní prázdniny, podobně jako Vánoce, období, kdy jsou útočníci v kyberprostoru více aktivní?

Určitě, je to období, kdy jsou všichni více uvolnění a chtějí si užít léto. Útočníci proto zneužívají menší obezřetnosti potenciálních obětí.

Na cestách si často potřebujeme něco dohledat na internetu. Je bezpečné připojit se k wi-fi síti třeba v hotelu nebo na letišti?

Doporučujeme upřednostnit využívání dat roamingu, který je v Evropské unii velice dostupný. A pokud ta možnost není, doporučujeme využívání takzvané VPN sítě a aplikace, které používají tzv. end-to-end šifrování.

Co mi hrozí, když se připojím k wi-fi síti třeba na zmiňovaném letišti?

Hrozí, že útočník bude nějakým způsobem „odposlouchávat“ váš datový tok. Může taky imitovat různé známé wi-fi sítě, a když se k němu připojíte, může sledovat, co tam děláte, a odcizit vám nějaká hesla.

V poslední době se rozmáhá používání QR kódů, které si pomocí fotoaparátu v mobilním telefonu naskenujeme a otevře se nám stránka s informacemi. Na co si dát pozor v tomto případě?

Určitě na to, abyste to skenovala jenom z důvěryhodných zdrojů a nebyly to nějaké plakáty na ulici a tak dále, protože nevíte, co se za tím QR kódem může skrývat. Může vás to přesměrovat na různé škodlivé stránky, které se tváří jako legitimní, a vylákat z vás hesla a další citlivé údaje.

Chlubit se až z domova

Co mám dělat, pokud si s sebou z nějakého důvodu potřebuju vzít na dovolenou notebook?

Zvážil bych, jaká zařízení si vzít na dovolenou, protože vždycky riskujete možné odcizení. Samozřejmě pokud půjdete na pláž, tak si s sebou nebudete notebook brát, budete ho chtít asi nechat v hotelovém pokoji.

Doporučil bych využívat hotelových sejfů, které samozřejmě nejsou stoprocentně bezpečné, ale určitě je to lepší než nechat počítač na stole nebo na posteli.

Co si ale na pláž určitě vezmu, je mobilní telefon…

Před dovolenou bych doporučil si zálohovat veškerá vaše data. Abyste se vyhnuli phishingovým a dalším podvodům, je dobré aktualizovat telefon a všechny aplikace v něm.

Roman Pačka Hlavní poradce ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Vystudoval Bezpečnostní a strategická studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně. Mimo jiné v letech 2020-2023 zastupoval NÚKIB v Severoatlantické alianci v Bruselu.





Znovu platí, že musíte počítat i s variantou, že telefon ztratíte nebo vám ho někdo odcizí, takže bych si zapnul i lokalizační služby, které vám v Androidu i v iPhonu dovolí na dálku vymazat obsah telefonu, popřípadě najít, kde se ten telefon nachází.

Velké téma je také sdílení fotografií z dovolené na sociálních sítích. Jakých zásad bych se měla držet?

Určitě bychom se měli podívat na nastavení našich sociálních sítí, viditelnost našeho profilu a soukromí profilu. To znamená zamyslet se nad tím, co sdílíme a s kým sdílíme, jestli nemáme příliš otevřený profil, jestli jsou mezi našimi přáteli opravdu naši přátelé.

Útočníci většinou v době letních dovolených vyhledávají lidi, kteří jsou právě na dovolené, což se dozvědí právě z fotek, a následně můžou zkusit vykrást jejich byt nebo dům.

Samozřejmě se všichni chceme pochlubit tím, že jsme někde na dovolené, u moře, ale zvážil bych, jestli takové fotografie nepřidat až po návratu z dovolené. Zdarma dostupné kurzy a další informace máme na našem webu.