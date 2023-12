Počet podvodů na internetu o Vánocích roste. ‚Pozor na zprávy o doručení balíčku,‘ varuje odborník

Na internetu se znovu objevily falešné stránky prodejce Alza. Odkaz na podvodný web se ve čtvrtek také šířil jako reklama na sociálních sítích, jak upozornili někteří uživatelé. Falešné stránky byly navíc prakticky nerozeznatelné od těch originálních. Najít tam lidé mohli kompletní sortiment i akční nabídky. „O vánocích roste pravděpodobnost, že se lidé napálí,“ říká vedoucí pražského výzkumného oddělení společnosti Eset Robert Schuman. Rozhovor Praha 19:15 15. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít O Vánocích rose počet podvodných eshopů (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Na co by se měli uživatelé zaměřit, aby rozeznali falešný e-shop od toho originálního? Je něco, co může hned na první pohled napovědět?

Nejjasnější věcí, která ukáže, že nejsme na správných stránkách, je adresa v prohlížeči. V tomto případě to byla adresa, která neodpovídala legitimním stránkám. Podvodné adresy většinou nekončí „.cz“, ale jsou hostovány na jiných doménách nebo je to přesmyčka původního názvu.

Falešný web společnosti Alza se objevil už minulý rok v listopadu. Teď se to stalo znovu. Dá se tomu kopírování vůbec nějak zabránit?

Velice těžko, protože útočníci stránky zkopírují softwarem, který to udělá automaticky. A pro tu druhou stranu je to vlastně jenom otázka, jako že něco hodně rychle prohlíží ty stránky, které jsou veřejně dostupné. Pořídit klon může de facto kdokoliv a je proto velice těžké tomuto zabránit.

Co je nejčastějším cílem podvodných stránek? O co podvodníkům jde?

Jde jim o peníze. To znamená, že nejčastěji cílí na číslo kreditní karty. Většinou nějakým způsobem převezmou poslední proces, kdy platíte, a podstrčí falešný dialog. A vy v důvěře, že budete platit za zboží, zadáte svojí debetní nebo kreditní kartu.

Ta potom putuje k útočníkům, kteří použijí některý z dalších postupů, jak vás okrást. Nepohrdnou ale ani e-mailovou nebo doručovací adresou. Toto všechno se dá zpeněžit.

Pozorujete každoročně před Vánoci podobné snahy o napálení zákazníků? Nebo je toho letos víc? Nedávno se například objevil i phishingový email, který vypadá, jako by ho odesílala firma Zásilkovna...

Těch případů přibývá. Kontinuálně roste počet těchto útoků asi podobně, jako my uživatelé nakupujeme v internetových obchodech čím dál více.

A samozřejmě Vánoce jsou období, kdy z pozice útočníka je dobré útočit. Jeden z nejčastějších způsobů, jak vás donutí se dostat na jejich podvodné stránky, je, že vám pošlou e-mail s tím, že vám doručili balíček.

A vánoční svátky jsou opravdu obdobím, kdy můžete mít něco na cestě a kdy roste pravděpodobnost, že se napálíte.