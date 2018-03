Vědci rozluštili záhadu mumie Ata: nejde o mimozemšťana, ale 'zmutované dítě'

Pět let dlouhé zkoumání kostry - včetně testů DNA - ukázalo, že za neobvyklý tvar a velikost může genetická mutace. Ata, jak se kostře přezdívá, trpěla poruchami spojenými s nanismem, skoliózou a mnoha abnormalitami svalů a kostí. Jedná se o dívku, která pravděpodobně zemřela krátce po porodu, nebo ji matka potratila. Detaily výzkumu vyšly v odborném časopise Genome Research.

I vědci byli nálezem nejdřív zaskočeni. Dobře zachovalá kostra totiž byla menší než lidské novorozeně a přitom měla daleko vyvinutější kostru. Kosti odpovídají šestému až osmému roku života dítěte. I to odborníky nejdřív mátlo, stejně jako neobvyklý kónický tvar lebky nebo to, že kostra má jen deset párů žeber místo jedenácti. To zatím u člověka nikdo nepopsal. Výzkum taky prokázal, že to není stovky let stará mumie, ale že dítě zemřelo asi před čtyřiceti lety. Neobvyklé znaky po nálezu způsobily velký zájem z celého světa a taky vznik mnoha vášnivých teorií.

This is a mummified skeleton from the Atacama Desert in Chile. It has been described as alien.



Scientists are now saying that genetic analysis shows that it was human and may have had a previously unknown bone disorder.



What do you think? pic.twitter.com/G52j5z7d7n