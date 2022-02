Neandrtálci žili po boku moderních lidí déle, než se předpokládalo. Dokládají to objevy z Francie

Neandrtálci žili po boku moderních lidí mnohem déle, než se původně předpokládalo. Dokládají to nové objevy archeologů z Mandrinovy jeskyně ve Francii. Kosterní pozůstatky druhu homo sapiens sapiens, které tam vědci našli, pocházejí z doby před 54 tisíci let. To je o více než 10 tisíc let dříve, než vědci předpokládali.

Praha 11:10 13. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít