Studenti liberecké univerzity vymysleli automatický dávkovač léků pro pacienty s Alzheimerovou nemocí

Týmy studentů ze tří různých fakult hledaly inovativní metody diagnostiky Alzheimerovy nemoci i možnosti, jak zlepšit život pacientům i jejich pečovatelům. Nechyběl tým Univerzity třetího věku, kdy nejstaršímu členovi bylo 73 let. Do akce EIT Health Innovation Days 2024 organizované Evropským inovačním a technologickým institutem /EIT/ se zapojila univerzita, liberecká krajská nemocnice a Dex Innovation Centre.

Automatický dávkovač léků by usnadnil a výrazně zkrátil čas podávání léků pacientům. Inspiraci našel vítězný tým u jedné ze svých členek, která pracuje jako sestra v Alzheimer centru. Ta je upozornila na skutečnost, že příprava léků zabere několik hodin denně, ve větších centrech to může být až 6 hodin.

„Většinou se k tomu sestry dostanou hlavně na nočních směnách. Ten faktor lidské chyby tam je. Sestry na nočních směnách jsou většinou unavené a vemte si, že musíte 6 hodin jenom sedět, vymačkávat léky a soustředit se na to, abyste to vymačkali do toho správného kelímku,“ vysvětlila studentka ekonomické fakulty Jana Hlaváčová z vítězného týmu, že automatický dávkovač může snížit i riziko omylu.

„Bylo by to propojené s kartou pacienta, do které se posílají e-recepty. Propojení od lékaře až k tomu automatu. A stačilo by jedno tlačítko Denní dávka, jestli ranní nebo noční,“ doplnila Hlaváčová. Na konci listopadu bude v Budapešti vítězný tým s automatickým dávkovačem léků reprezentovat Českou republiku v konkurenci 20 týmů z dalších zemí.