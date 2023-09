Historie uložená v želvích krunýřích. Vědci skrze ně zkoumají dopady jaderných testů na přírodu

Z letokruhů odborníci vyčtou řadu věcí – věk stromu, dávné změny počasí v oblasti, nebo i stáří historických staveb, například podle dřeva z trámů. Podobné je to se želvími krunýři. Podle nové studie z nich vědci dokážou získat představu o dopadu jaderných testů na životní prostředí. Studie americké Národní laboratoře Pacific Northwest vyšla v časopise PNAS Nexus. Praha 13:41 4. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vědci zkoumali krunýře z okolí jaderných zařízení (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Záznamy o dávných jaderných testech se ukládají ve vrstvách želvího krunýře. Želvy rostou pomalu, stejně jako jejich krunýř. Ten se skládá z kostěných destiček. Na kostěnou část navazuje rohovina, kterou tvoří štítky. Právě z nich jsou vědci schopní zhruba vyčíst míru kontaminace po jaderných testech. Ve studii konkrétně zkoumali množství uranu z radioaktivního spadu. Pochopitelně brali v úvahu, že izotopy uranu se v přírodě vyskytují, ale ve velmi malém množství.

Zkoumali krunýře z okolí jaderných zařízení například z atolu Eniwetok. Sousedí s atolem Bikini, oba jsou součástí Marshallových ostrovů v Tichém oceánu. Na atolu Bikini provedli Američané do konce 50. let 67 jaderných testů. Důsledkem byla kontaminace obou ostrovů i lagun.

Vědci zkoumali krunýř karety obrovské nalezený v roce 1978, dvacet let po ukončení testů. Podle studie byla želva v 50. letech už mrtvá. Karety obrovské migrují, loví a hnízdí po celých Marshallových ostrovech. Na krunýři vědci zjistili přítomnost „nepřírodního“ uranu.

Stejně tomu bylo v případě krunýře z Mohavské pouště. Ten našli v roce 1959 v jihozápadním Utahu, byla to pouštní želva Agassizova. Místo nálezu leží asi 240 kilometrů od bývalé testovací střelnice v Nevadě. Odpálili tam skoro stovku atomových zbraní. Izotopy uranu se uložily v těch štítcích želvího krunýře.

Autoři studie uvádějí přesná množství, ale to je opravdu četba pro odborníky. Existují i další příklady, jako krunýř vodní želvy žíhané z okolí jaderného zařízení v Jižní Karolíně nebo želvy karolínské z okolí Oak Ridge Reservation v Tennessee.

To byl od 40. let komplex mimo jiné na obohacování uranu a zbrojní komponenty. Materiál v krunýři z roku 1962 podle studie vypovídá o kontaminaci oblasti zhruba od poloviny padesátých let. Ve všech vzorcích našli vědci stopy po aktivitách blízkých jaderných center.

Časopis Smithsonian píše, že ve Spojených státech je odhadem zamořeno 30 až 80 milionů metrů krychlových půdy a víc než čtyři a půl miliardy metrů krychlových vody. Zjistit míru kontaminace je obtížné. Určitou možnost vidí autoři právě v analýze materiálu z želvích krunýřů.

Také by se daly použít při zkoumání důsledků vypouštění radioaktivní vody z japonské jaderné elektrárny Fukušima. Autoři studie se chtějí zaměřit i na postupně dorůstající tkáně například korálů, měkkýšů, nebo ptačích per.