31. 3. 2014 |Vladimír Kroc, Daniel Burda, bre, Andrea Kratochvílová, kap |Regiony

Státní podnik Diamo chce do sedmi let obnovit těžbu uranu na Vysočině, v lokalitě u obce Brzkov na Jihlavsku. Premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD plán při dnešní návštěvě Vysočiny podpořil a během několika měsíců by ho chtěl projednat ve vládě. Zajistilo by to práci horníkům na dalších 16 let. O znovuotevření dolů stát uvažuje už od předloňského roku, obce v okolí jsou ale proti.