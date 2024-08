Problémy Starlineru mohou být hřebíčkem do rakve pro vesmírné mise Boeingu, míní expert

Balili si s sebou věci na jeden týden, místo toho se ale domů vrátí dost možná až za půl roku. To by nemusel být tak velký problém, kdyby nezůstali na Mezinárodní vesmírné stanici. Americká NASA v týdnu oznámila, že kvůli závadě se dvoučlenná posádka lodi Starliner možná vrátí na Zem až příští rok v únoru. „Kosmické agentury plánují dopředu a jsou opatrné a obezřetné,“ řekl ve vysílání Českého rozhlasu Plus odborník na kosmonautiku Dušan Majer. Praha 18:49 11. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Astronauti NASA Butch Wilmore a Suni Williams | Foto: Joe Skipper | Zdroj: Reuters

Jak to aktuálně vypadá s lodí Starliner? Je už jasné, kdy by se mohla vrátit na jisto?

Zatím to ještě jisté není. Ať už agentura NASA nebo zástupci firmy Boeing, které kosmická loď Starliner patří, analyzují data ze zkoušek, které proběhly v uplynulých týdnech. A to konkrétně na lodi, která je připojená k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), ale i na Zemi. Nyní je potřeba velké množství dat analyzovat a rozhodnout se, jaký bude nejlepší přístup.

Zatím není rozhodnuto, jestli se posádka vrátí ve své lodi, nebo jestli se Starliner vrátí na Zemi a dvojice zůstane na ISS a vrátí se až v kosmické lodi Crew Dragon od SpaceX. Rozhodnutí by možná mohlo padnout příští týden, ale nechme se ještě překvapit.

V případě, že se astronauti zdrží na ISS až o avizovaný půl rok déle, tak co si počnou? Já si docela dobře dovedu představit, že pro člověka může být nepříjemné, když si zabalí na osm dnů a pak se dozví, že někde zůstane o půl roku déle. Ale na Zemi, natož pak v kosmu.

Není to takový problém. Jednak jsou to profesionálové, kteří jsou zvyklí na to, že se mohou plány velice rychle změnit. Navíc je potřeba říct, že kosmické agentury plánují dopředu a jsou hodně opatrné a obezřetné. To znamená, že na ISS je zásobování plánováno tak, aby tam stále byly zásoby minimálně na půl roku.

Posádka stanice je běžně sedmičlenná, teď jsou tam navíc dva lidé, což není zas takový rozdíl. Jenom pro srovnání, když ještě létaly americké raketoplány, tak na stanici po krátkou dobu, například deset dní, pobývalo třináct nebo čtrnáct lidí úplně bez problémů. Navíc nesmíme zapomínat na to, že ke stanici stále létají nákladní kosmické lodě, které tam dopravují nové zásoby, jídlo, oblečení a tak dále. Zrovna před pár dny tam zakotvila americká nákladní kosmická loď Cygnus, která přivezla zásoby. Chystá se také start nákladní lodi Dragon 2 od SpaceX, takže v tomto směru problém není.

Takže utahovat opasky si astronauti nebudou muset?

Vypadá to, že ne. Stejně tak systémy podpory života, které třeba zajišťují recyklaci vydýchaného oxidu uhličitého na kyslík, jsou přizpůsobeny. Kdyby náhodou přestávaly stačit, tak jsou tam i záložní systémy, které je možné aktivovat. Agentury opravdu myslí na všechno a jsou připraveny i na nestandardní situace.

Ani pro samotnou stanici, technicky vzato, to není žádný problém, že tam bude mít o dva astronauty víc po několik měsíců?

Stanice je na to dimenzovaná. Samozřejmě je to nestandardní situace, ale je na to opatření. Už při návrhu stanice se počítá s tím, aby zvládla o něco víc, než je to, co pravděpodobně bude většinou času zažívat. Aby tam měla vždycky nějakou rezervu. Ta se teď hodí.

Co všechny tyhle problémy lodi Starliner znamenají pro společnost Boeing a pro její další plány na komerční pilotované lety do vesmíru?

Je to určitě hodně velká nepříjemnost. Samozřejmě jedna věc jsou aktuální problémy, ale když se na to podíváme v globálu, tak kosmická loď Starliner je problémy provázena už několik let. Není to zdaleka problém pouze této jedné mise.

Už předchozí bezpilotní testovací lety byly mnohokrát odkládány, a když byly realizovány, tak se potýkaly s technickými problémy. To znamená, že problém, kterému je teď loď Starliner vystavena, je v podstatě dalším hřebíčkem „do rakve“ tohoto projektu. Je otázka, kdy bude loď Starliner certifikována pro ostrý provoz, protože je stále pouze v testovacím provozu. Tyto problémy ji rozhodně k certifikaci nepřibližují.

Z čeho by se Boeing měl vzhledem k tomu, co jste řekl, poučit pro příště?

Pokud mám odpovědět stručně, tak lepší manažerské vedení, lepší kontrola práce a celkově zodpovědnější přístup.

