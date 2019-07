ŽIVĚ: Podívejte se na úplné zatmění Slunce v Jižní Americe. V Česku bude vidět až za 116 let

V Jižní Americe se schyluje k úplnému zatmění Slunce. Unikátní jev potrvá přibližně 130 vteřin. Sledovat ho mohou lidé živě prostřednictvím vysílání Evropské jižní observatoře z Chile, společné astronomické organizace evropských států. V Evropě tento jev viditelný není. A v Česku bude úplné zatmění Slunce pozorovatelné až v roce 2135. Chile 21:44 2. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Úplné zatmění Slunce mohou lidé pozorovat v Jižní Americe, a to konkrétně v Chile a Argentině. Astronomové zároveň varují, aby lidé úplné zatmění přímo na místě nesledovali pouhým okem nebo dalekohledem, ale vždy použili speciální filtr. Hrozí totiž trvalé poškození zraku.

Zatmění Slunce vzniká, když naše nejbližší hvězda leží v jedné přímce s Měsícem a Zemí. Další úplné zatmění Slunce bude v polovině prosince příštího roku, a to opět v Chile a Argentinu.

Střední Evropě se úplná zatmění podle České astronomické společnosti prakticky téměř vyhýbají. Naposledy bylo v Evropě možné pozorovat úplné zatmění v roce 1990, ale jen v severních částech Finska, a v roce 1999 nad prakticky celou Evropou.

Lidé na území Česka mohli tento úkaz pozorovat naposledy 12. května 1706 a další nás čeká až 7. října 2135.

Pozorovat úplné zatmění vyrazili do Jižní Ameriky také čeští studenti a vědci. „V Chile se odehraje něco nádherného, naprosto unikátní úkaz. V České republice, si myslím, že nebude ještě přinejmenším několik desítek let,“ přiblížil již dříve pro Radiožurnál Jiří Dobrý z ústavu fyziky opavské univerzity.

Do Chile ale neodjel jen pozorovat hvězdy. „Rozhodl jsem se, že natočíme film úplně nového žánru, a to vědecko-popularizační road movie,“ prozradil před odjezdem Dobrý.

A do Jižní Ameriky se na úplné zatmění Slunce neodjeli jen studenti z Opavy, ale také třeba vědci z Vysokého učení technického v Brně. Ti zamířili jak do Chile, tak do Argentiny.

Tým Miloslava Druckmüllera se snaží pozorování spektrálních čar ionizovaného železa ve sluneční koróně posunout na vyšší úroveň.

„Při letošní expedici se budeme snažit zvýšit rozlišení našeho pozorování, budeme zkoušet nové kamery, které velmi rychle čtou obraz a mají rozlišení 16 megapixelů. V minulých letech jsme používali kamery jen s 1,4 megapixelovým rozlišením,“ upřesnil Druckmüller.

Podle členů české výpravy bude nejdůležitější právě vyzkoušet novou techniku. „Toto zatmění je možné chápat jako jistou přípravu na to další, které bude také v Argentině a Chile, a to přibližně za rok a čtvrt,“ dodal Druckmüller.