Češi vyrážejí do Chile za úplným zatměním Slunce. U nás bude vidět až za 116 let

Profesionální i amatérští astronomové vyrážejí z Česka do Jižní Ameriky. Na začátku července tam budou velmi dobré podmínky pro pozorování úplného zatmění Slunce, které potrvá přibližně 130 vteřin. V Evropě viditelné nebude. Na dalekou cestu se vydají studenti a vědci z opavské nebo brněnské univerzity. V Česku bude úplné zatmění Slunce pozorovatelné až v roce 2135. Praha/Santiago de Chile 9:17 19. června 2019

„V Chile se odehraje něco nádherného, naprosto unikátní úkaz. V České republice, si myslím, že nebude ještě přinejmenším několik desítek let,“ přibližuje pro Radiožurnál Jiří Dobrý z ústavu fyziky opavské univerzity.

„Unikátní úkaz, který u nás nebude desítky let." Poslechněte si, proč opavští studenti vyrážejí do Chile. Natáčel Martin Knitl

Na jedné z venkovních zahrádek zrovna řešil, jak si ve španělštině objednat auto v chilské půjčovně. Těší se, jak říká, na pravou fyzikální romantiku.

„Na jižní obloze je přímo v nadhlavníku střed Mléčné dráhy. Člověk může pouhýma očima vidět i vzdálené galaxie. Nejen tu naši, ale třeba i Velké Magellanovo mračno, Malé Magellanovo mračno, což u nás na naši polokouli nejde,“ doplňuje.

Do Chile ale nejedou jen pozorovat hvězdy. „Rozhodl jsem se, že natočíme film úplně nového žánru, a to vědecko-popularizační road movie,“ prozrazuje Dobrý.

„Budeme tři kluci, kteří si půjčí auto. Doufám, že nějaké hodně cool. Ale místo toho, abychom balili holky, tak se pokusíme znovu provést měření, které před 100 let provedli vědci, když ověřovali Einsteinovu teorii relativity,“ vysvětluje.

Zatmění Slunce vzniká, když naše nejbližší hvězda leží v jedné přímce s Měsícem a Zemí. Právě na chilské poušti je podle Jiřího Dobrého dostatek tmy, nebe bez mraků, ale také spousta pozorovatelů. I ti se tak zřejmě v objeví ve filmech, které tam chce natočit.

Z Brna do Jižní Ameriky

A do Jižní Ameriky se na úplné zatmění Slunce nechystají jen studenti z Opavy, ale také třeba vědci z Vysokého učení technického v Brně. Ti zamíří jak do Chile, tak do Argentiny.

„V Argentině je pravděpodobnost krásného počasí asi 95 procent, lepší podmínky na pozorování v nejbližší době nikde jinde nenastanou,“ řekl již dříve vedoucí výpravy Miloslav Druckmüller.

Jeho tým se bude snažit pozorování spektrálních čar ionizovaného železa ve sluneční koróně posunout na vyšší úroveň.

„Při letošní expedici se budeme snažit zvýšit rozlišení našeho pozorování, budeme zkoušet nové kamery, které velmi rychle čtou obraz a mají rozlišení 16 megapixelů. V minulých letech jsme používali kamery jen s 1,4 megapixelovým rozlišením,“ upřesnil Druckmüller.

Podle členů české výpravy bude nejdůležitější právě vyzkoušet novou techniku.

„Toto zatmění je možné chápat jako jistou přípravu na to další, které bude také v Argentině a Chile, a to přibližně za rok a čtvrt,“ dodal Druckmüller.

O úplném zatmění

Astronomové zároveň varují, aby lidé úplné zatmění nesledovali pouhým okem nebo dalekohledem, ale vždy použili speciální filtr. Hrozí totiž trvalé poškození zraku.

Jeho tým se na expedici za úplným zatměním Slunce vydá už podvanácté, poprvé pozorovali zatmění Slunce v roce 1999 v Maďarsku, ale tehdy ještě jako amatéři. Dnes patří mezi uznávané a často citované odborníky.

Střední Evropě se úplná zatmění podle České astronomické společnosti prakticky téměř vyhýbají. Naposledy bylo v Evropě možné pozorovat úplné zatmění v roce 1990, ale jen v severních částech Finska, a v roce 1999 nad prakticky celou Evropou.

Lidé na území Česka mohli tento úkaz pozorovat naposledy 12. května 1706 a další nás čeká až 7. října 2135.