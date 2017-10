Kalousek nebude obhajovat funkci předsedy TOP 09. Pospíšilovi kandidaturu nedoporučil

Miroslav Kalousek nebude na listopadovém sněmu obhajovat funkci předsedy TOP 09. Oznámil to na úterní tiskové konferenci. Povolební jednání ale povede dál. TOP 09 ve volbách minulý týden získala 5,31 procenta hlasů, do sněmovny se dostala především díky hlasům z pražských okrsků. Od posledních voleb přišla o 19 mandátů, v dolní komoře bude mít sedm poslanců. Praha 11:16 24. 10. 2017 (Aktualizováno: 11:36 24. 10. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lídr TOP 09 Miroslav Kalousek | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Nový předseda TOP 09 má podle Kalouska umožnit jednání o stmelení pravice. TOP 09 se nebude podílet na vládě, v opozici má utvořit novou koncepci.

„(Jiří) Pospíšil je zatížen stejnými limity jako já, proto bych mu kandidovat na předsedu nedoporučil," dodal Kalousek. Bývalý ministr financí řekl, že na sněmu strany na konci listopadu nebude kandidovat na žádnou funkci, tedy nechce být ani místopředsedou strany.

Kalousek TOP 09 spoluzaložil a od listopadu 2009 byl jejím prvním místopředsedou. Šéfem strany se stal na sněmu v listopadu 2015, kdy v čele nahradil Karla Schwarzenberga. V minulosti vedl necelé tři roky také KDU-ČSL. Rezignoval v roce 2006 poté, co nevyšel plán na účast lidovců v menšinové vládě s ČSSD podporované komunisty. V červnu 2009 z KDU-ČSL vystoupil.

Dlouholetý poslanec Kalousek působil v 90. letech na ministerstvu obrany. Po zkušenostech z funkce předsedy rozpočtového výboru sněmovny se dvakrát stal ministrem financí. Post zastával od ledna 2007 do května 2009 ve vládě Mirka Topolánka (ODS) i v kabinetu Petra Nečase (ODS) od července 2010 do července 2013.

Zatím není jasné, kdo by mohl Kalouska nahradit. Třeba předseda krajského výboru TOP09 ve Zlíně Vít Peštuka by v čele strany rád viděl prvního místopředsedu Marka Ženíška. Ten ale nehodlá obhajovat ani svou současnou pozici, protože cítí odpovědnost za výsledky voleb. Ženíšek by se přikláněl k současnému europoslanci Jiřímu Pospíšilovi. Pospíšil ale teprve o víkendu podal přihlášku do strany. Jasněji by mělo být zhruba za měsíc - tedy až po celostátním sněmu.