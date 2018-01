'Nekrade, drží slovo a bojuje za naše národní zájmy.' Babiš před volbami podpořil Zemana

Premiér Andrej Babiš den před začátkem prvního kola prezidentských voleb podpořil jednoho z devíti kandidátů. Šéf ANO bude podle svých slov volit současnou hlavu státu Miloše Zemana.

„Budu ho volit hlavně proto, že ho považuji za jednu z nejvýraznějších osobností od revoluce, za silnou osobnost, která polarizuje společnost, ale hlavně za člověka, který nekrade, za kterým jsou výsledky, drží slovo, jezdí mezi lidi do regionů. A na rozdíl od jiných politiků nežije z politiky, ale žije pro politiku,“ vysvětlil Babiš.

„Je to člověk, který bojuje za naše národní zájmy, nebojí se jasně říct svůj názor na Brusel, na kvóty. Je hrdý na svoji zemi a dělá pro ni maximum,“ doplnil.

Babiš si ale na čtvrteční tiskové konferenci neodpustil ani drobnou kritiku.

„Bylo by dobré, kdyby byl více spojující pro naši společnost,“ poznamenal premiér. „Každá silná osobnost má samozřejmě plno fanoušků a nepřátel,“ dodal.

Dříve podporoval Schwarzenberga

Babiš přitom během první přímé volby prezidenta podpořil Zemanova protikandidáta Karla Schwarzenberga (TOP 09). „Prezident nemá vyvést zemi z krize, ale z blbé nálady, kterou lidi mají ze současných politiků. Proto budu volit Schwarzenberga," napsal Babiš v lednu 2013 na sociální síti Twitter.

„Zeman pro mě představuje pokračovatele Klausova kapitalistického mafianismu a korupce. Oproti tomu Schwarzenberg bude Čechy více spojovat, a ne rozdělovat," pronesl pak Babiš v lednu téhož roku v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

Premiér nyní řekl, že tehdy neměl veškeré informace a vyjadřoval se politicky. „My byli hnutí, které kritizovalo tradiční politické strany. A byly tady ČSSD a ODS, uzavřely opoziční smlouvu a já to kritizoval jako začínající politik, protože jsme tyhle tradiční strany kritizovali," uvedl.

Reakce protikandidátů

Zemanův soupeř Mirek Topolánek naznačil v reakci na Babišova slova souvislost mezi premiérovým vyjádřením podpory pro Zemana a středečním oznámením Zemana, že bude pro druhý pokus o sestavení vlády chtít po šéfovi ANO 101 poslaneckých hlasů.

„Myslím, že Andrej ten vzkaz se stojedničkou pochopil správně. 'Ach, ta láska nebeská' nebo spíše 'spolu chyceni, spolu oběšeni...'," napsal Topolánek na sociální síti Twitter.

ANO nepodpoří konkrétního kandidáta

Zdůraznil také, že jde o jeho osobní preferenci. „Vyjádření je za Andreje Babiše, není to vyjádření hnutí. Neapeluji na naše voliče, protože 1,5 milionu občanů, kteří nás volili, mají svoji hlavu a nepotřebují, aby jim nějaký Babiš radil,“ podotkl.

Hnutí ANO podle svého šéfa neuspořádá předsednictvo, kde by podpořilo konkrétního kandidáta na prezidenta. Občané jsou podle Babiše rozumní a zvolí, koho budou chtít.

Babiš také odmítl, že by ohledně prezidentských voleb měl se Zemanem dohodu, jak v minulosti tvrdili někteří politici dalších stran.

Předseda vlády připustil, že ho v nedávné době oslovil hradní kancléř Vratislav Mynář. „Já jsem se s ním setkal a přišel s kolegou, který nebyl avizován," uvedl.

Doplnil ale, že schůzka neměla vliv na jeho rozhodování. Zeman by podle Babiše o schůzku nepožádal, protože má svou hrdost.

Parlamentní strany byly dosud v podpoře prezidentských kandidátů umírněné. Řada z nich se oproti minulé volbě pro žádného z nich jasně nevyslovila, ani nikoho nepostavila. Výjimku tvoří KDU-ČSL a STAN, jejichž vedení se postavilo za Jiřího Drahoše.

ODS a TOP 09 pak chtějí, aby skončilo Zemanovo prezidentování. A šéf Pirátů Ivan Bartoš řekl, že on Zemana volit nebude a krátce před volbami oznámí, komu dá svůj hlas.

Hnutí SPD Tomia Okamury současného prezidenta naopak podporuje, podobně jako část členů ČSSD. Předseda KSČM Vojtěch Filip pak Zemana nepřímo podpořil.

Druhá přímá volba prezidenta

O post prezidenta se kromě Zemana uchází dalších osm mužů - bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš, diplomat Pavel Fischer, vydavatel a producent Petr Hannig, lékař a občanský aktivista Marek Hilšer, textař a podnikatel Michal Horáček, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek (Realisté), bývalý šéf mladoboleslavské automobilky Vratislav Kulhánek (ODA), expremiér a šéf ODS Mirek Topolánek.

První kolo prezidentských voleb začíná v pátek. Volební místnosti budou otevřené od 14 do 22 hodin. Hlasování bude pokračovat v sobotu, kdy lidé mohou přijít vhodit svůj hlas do urny od 8 do 14 hodin.

Pokud ani jeden z devíti kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů, bude následovat kolo druhé, které se uskuteční v pátek 26. a v sobotu 27. ledna.