Ústavní právník Kysela: Kdyby Babiš vyhrál, tak by možná voličům poděkoval. Takhle asi necítil potřebu

Premiér Andrej Babiš (ANO) v den sčítání hlasů ve druhém kole senátních voleb promluvil o současné epidemické situaci a pogratuloval zvoleným senátorům, nepoděkoval ale voličům. „Babiš nemá Senát rád,“ glosoval pro Český rozhlas Plus ústavní právník Jan Kysela. Speciál Praha 7:29 11. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vedoucí Katedry politologie a sociologie Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Kysela v Interview Plus | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas Plus

Proč Babiš v den voleb raději nezmínil pandemickou situaci a ne hlasování, si Kysela vysvětluje kombinací různých faktorů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak hodnotí volby Andrej Babiš (ANO), Jan Hamáček (ČSSD) a ústavní právník Jan Kysela

„Koronavirová situace není uspokojivá a Andrej Babiš to vcelku prožívá. Také nemá rád Senát a nebývá spokojený s výsledky v senátních volbách. Kdyby masivně vyhrál, tak by voličům poděkoval, ale když nevyhrál, asi necítil potřebu svoje sdělení nějak nakombinovat.“

Babiš v sobotu řekl, že se věnoval situaci kolem covidu-19 a volby příliš nesledoval.

Jako jediný z kandidátů ANO uspěl tento a minulý týden Ondřej Feber (ANO) ve volebním obvodu Karviná. „Hnutí ANO se nikdy nedaří ve volbách do Senátu, takže to pro mě není žádné překvapení,“ konstatoval Babiš.

Senátoři ČSSD zaplatili za Lidový dům

Předseda ANO také doufá, že Senát nebude místem opozice, které a priori odmítá všechno, co navrhuje vláda. „A pokud bude změna na místě předsedy, doufejme, že to bude člověk, který bude chtít spolupracovat s vládou, a ne dělat politiku,“ řekl.

Podle Kysely ale není fakt, že sociální demokracii po neúspěchu ve volbách hrozí ztráta senátorského klubu a že za ANO se dařilo jedinému kandidátovi, důvodem se domnívat, že Senát byl předtím provládní a teď bude opozičně naladěný.

„Kdyby se tato hra opozice-vláda hrála, tak už dosud by měla opozice sílu vládu válcovat. A hlavně klub ČSSD, to nebyli žádní provládní býci. Byl to právě senátní klub sociální demokracie, kdo se obával, že za vládní spojení s hnutím ANO zaplatí ve volbách. To se stalo, bez své viny senátoři zaplatili za kroky Lidového domu.“

Kdo vyhrál boj o Senát? Ve volbě uspěla Němcová, Šípová či Smoljak. Propadl naopak Štěch a Žantovský Číst článek

Předseda ČSSD Jan Hamáček označil výsledek své strany za špatný: „Volby jsou debaklem pro vládu a tím spíše pro ČSSD, protože jsme nezískali ani jeden mandát. Přišlo málo lidí, drtivou část oslovila opozice. Jestli je to dáno i atmosféru posledního týdne, těžko říct. Není to o naší účasti ve vládě, ale tím, že naši voliči druhé kolo vypustili.“

Pokud jde o volbu předsedy Senátu, Kysela se domnívá, že je možné, aby současný šéf horní komory Miloš Vystrčil (ODS) svoje křeslo obhájil.

„Vystrčil si vybudoval značný kapitál a podporu v Senátu. Ale pokud klub STAN poroste, tak těžko říct, kdo Senát povede. Neplatí, že předsedu Senátu si nárokuje ten, kdo má nejsilnější klub, i když mají-li strany pocit, že se z toho stává tradice, tak se to na výsledku samozřejmě promítne.“

Poslechněte si povolební speciál s řadou hostů, který moderovali Jan Pokorný a Jan Bumba.

Rychlý přechod na volební výsledky Vyberte kraj Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Vyberte senátní obvod 3 Cheb 6 Louny 9 Plzeň-město 12 Strakonice 15 Pelhřimov 18 Příbram 21 Praha 5 24 Praha 9 27 Praha 1 30 Kladno 33 Děčín 36 Česká Lípa 39 Trutnov 42 Kolín 45 Hradec Králové 48 Rychnov nad Kněžnou 51 Žďár nad Sázavou 54 Znojmo 57 Vyškov 60 Brno-město 63 Přerov 66 Olomouc 69 Frýdek-Místek 72 Ostrava-město 75 Karviná 78 Zlín 81 Uherské Hradiště