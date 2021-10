Okamura: Osm procent nám ubraly strany, které měly určitý programový překryv

Hnutí SPD ve sněmovních volbách podle průběžných výsledků získalo přes 9,5 procenta hlasů a ve sněmovně tak zasedne 20 jejich poslanců. Předseda hnutí Tomio Okamura výsledek označil za velmi dobrý. „Výsledek svědčí o tom, že je v Česku více vlasteneckých a euroskeptických voličů než před čtyřmi lety. Jde o pět až osm procent nových voličů, které budeme muset oslovit,“ řekl Okamura novinářům ve volebním štábu. Praha 19:03 9. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda SPD Tomio Okamura | Foto: Krumphanzl Michal | Zdroj: ČTK

Jak hodnotíte výsledky voleb?

Chtěl bych poděkovat všem svým voličům, že nás podpořili. Budeme ze všech sil prosazovat náš vlastenecký program. SPD obhájilo počet mandátů, udrželi jsme pozice. Jsme jedinou reálnou vlasteneckou stranou v České republice. Také se ukázalo, že je škoda tříštění sil na vlastenecké scéně, některé subjekty nám ty hlasy roztříštily. Jiné strany s podobným programem nás oslabily od nárůstu.

Říkáte, že obhájíte zisk mandátů, nicméně výsledek bude pod deset procent. Avizovali jste, že chcete dvojciferný výsledek. Není to zklamání? Jaroslav Foldyna uvedl, že by možná chtělo lépe propracovat volební program. Vidíte to stejně?

Program je propracovaný, pracovala na tom řada expertů. I v tuto chvíli platí, že SPD volí každý desátý z voličů v České republice. Nejsem ani miliardář, ani jsme nedělali žádný slepenec. I když u koalice Spolu se ukázalo, že to mělo smysl.

Hlavním důvodem, proč to nebylo ještě lepší, bylo, že jsme dosud neměli na vlastenecké scéně silného konkurenta. Osm procent nám ubraly strany, které měly určitý programový překryv. Přesto jsme udrželi pozice. Povolební vyjednávání budou mimořádné zajímavá. Už teď víme, že bude jednat ANO se Spolu o vládě, to je zcela evidentní a já na to upozorňoval už před volbami. Scéna bude samozřejmě dost roztříštěná. Jednání budou určitě dlouhá.

Máte pocit, že jste tedy mohli udělat něco jinak? Cílit na jinou skupinu? Jaká je vaše představa o politické budoucnosti?

V kampani ani programu jsme neudělali žádnou chybu. Pracovali jsme přesně podle programu. Výsledek okolo deseti procent je velmi dobrý výsledek. Je to vznikem konkurence na vlastenecké scéně, která ale těmito volbami zase skončila. Když se strana nedostane do Poslanecké sněmovny, tak je to její politický konec. Výsledek svědčí o tom, že je v Česku více vlasteneckých a euroskeptických voličů než před čtyřmi lety. Jde o pět až osm procent nových voličů, které budeme muset oslovit. Vidím v tom velký potenciál.

Říkáte, že za určitý odliv voličů může i hnutí ANO. Ve kterých bodech programu vám to hnutí sebralo?

Nemluvil bych o odlivu voličů, jsme na podobném výsledku. Počet mandátů máme téměř stejný, jsme na svých číslech. Co se týče hnutí ANO, Andrej Babiš byl proti migraci, zároveň sem přijímá migranty. To mohl být bod, který mohl voliče oslovit. Jsem plný sil a plný energie, jdu do toho úplně naplno. Sněmovna bude díky pětikoalici úplně roztříštěná a já cítím prostor pro vyjednávání o programu SPD.

Už víte, s kým byste se mohl v rámci povolebních vyjednávání sejít jako první?

Postupně budeme jednat se všemi. Na úvod je potřeba jednat o složení sněmovny, o tom, jak bude fungovat. Jsme silný poslanecký klub, takže určitě budeme součástí těchto jednání. Sedneme si všichni a budeme jednat.

Během čtyř let jste přišli o čtyři poslance, jednoho jste zase získali. Budete něco dělat, aby vám neodcházeli vaši členové?

Bylo by férové dodat, že poslanci odcházejí a přicházejí i z jiných politických stran. Stává se to. Systém je takto nastaven. Tenkrát bylo hnutí SPD úplně nové, takže jsme neměli tak stabilizovanou členskou základnu. Když má někdo jistý plat na čtyři roky, tak se může názorově zklamat. Ale vidíte, že všichni, kdo odešli z naší strany, kandidovali v těchto volbách, všichni propadli a je to jejich politický konec.