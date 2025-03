Evropská komise podpoří výrobu baterií do elektroaut. Nové vozy mají mít do roku 2035 nulové emise

Evropská komise vyčlení bezmála dvě miliardy eur, v přepočtu zhruba 45 miliard korun, na podporu výroby baterií pro evropské automobilky. Vyplývá to z akčního plánu pro automobilový průmysl, který ve středu představil eurokomisař pro dopravu Apostolos Tzitzikostas. Potvrdil také cíl, podle kterého mají mít všechna nová auta v Evropské unii do roku 2035 nulové emise. Brusel 18:24 5. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyhodnotíme, jaké další technologie by mohly hrát roli při dosahování cílů k roku 2035, řekl Tzitzikostas (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Eurokomisař pro dopravu Apostolos Tzitzikostas uvedl, že Evropská komise na ukončení prodeje nových aut se spalovacím motorem trvá. Nicméně určité přehodnocení podle ní proběhne. Původně bylo v plánu pro rok 2026, podle Tzitzikostase ale přijde už v druhé půlce letošního roku.

Zdůraznil, že cíl, že v roce 2035 mají mít nová auta nulové emise, by měl zůstat zachován. Přehodnocení se má podle něj týkat pouze technologií, pomocí kterých je možné tohoto cíle dosáhnout. To znamená, že nová auta na naftu a benzin by v roce 2035 měla být skutečně mimo hru, ale uvažovat se bude i o dalších technologiích.

„E-paliva zde budou hrát roli a budou součástí přezkumu. Rovněž vyhodnotíme, jaké další technologie by mohly hrát roli při dosahování cílů k roku 2035. Ten návrh se ale nebude týkat cílů k roku 2035, které platí. Držíme se stanoveného plánu. Nicméně vyhodnotíme využití dalších technologií,“ uvedl Tzitzikostas.

Vstřícný krok automobilkám

Česko v posledních měsících usilovalo o zmírnění či odklad pokut, které měly automobilky platit už letos, když nesplní emisní cíle. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová už v pondělí oznámila, že v tomto ohledu automobilkám Komise vyjde částečně vstříc a navrhne větší flexibilitu v plnění emisních cílů tak, aby pokud letos v plnění cílů zaostávají, nemusely hned platit pokuty.

Tyto emisní cíle se konkrétně týkají toho, zda automobilky prodávají dostatečné množství elektromobilů a dalších nízkoemisních aut. Automobilky by tedy podle připravovaného návrhu měly vykazovat plnění cílů za tříleté období, nikoli za každý rok.

Celkové cíle podle Tzitzikostase ale zůstanou stejné. Automobilky jen budou mít možnost současné nedostatky vykompenzovat v dalších dvou letech.

„Pokud například společnost nebude dostatečně plnit limity v roce 2025, má další dva roky na to, aby to vykompenzovala. A podobně naopak. Pokud v roce 2025 společnost bude plnit nad rámec, tak pak v letech 2026 a 2027 bude pod menším tlakem,“ vysvětlil Tzitzikostas.

Česká vláda už se nicméně vyjádřila, že rozvolnění plnění cílů do tří let nestačí. V dalších jednáních chce proto usilovat o prodloužení tohoto období na pět let.

Komise také oznámila, že uvolní 1,8 miliardy eur, tedy v přepočtu zhruba 45 miliard korun na vytvoření bezpečného a konkurenceschopného dodavatelského řetězce pro suroviny k výrobě baterií.

Komise chce také podpořit důvěru spotřebitelů pomocí nových opatření pro lepší stav baterií a snazší opravitelnost elektromobilů. Akční plán pro automobilový průmysl vychází z asi měsíční série jednání mezi Evropskou komisí, velkými automobilkami a dalšími zainteresovanými stranami.