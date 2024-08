Policejní vozy Ford musejí do servisu. Kvůli hrozbě požáru jich automobilka v USA zkontroluje asi 85 tisíc

Americká automobilka Ford Motor svolá do servisů zhruba 85 000 policejních vozů Explorer Police Interceptor Utility kvůli nebezpečí požáru motoru. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na údaje amerického Národního úřadu pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA). Washington 10:03 18. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americká automobilka Ford Motor svolá do servisů zhruba 85 000 policejních vozů Explorer Police Interceptor Utility (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Úřad uvedl, že automobilka Ford v souvislosti s tímto problémem k 9. červenci registrovala v Severní Americe třináct zpráv o požárech. Neobdržela však žádné zprávy o nehodách či zraněních.

Do servisu by měl Ford stáhnout vozy vyrobené mezi lety 2020 a 2022, a to jak hybridy, tak auta se spalovacím motorem, uvedl NHTSA.

Úřad varoval, že pokud dojde k poškození motoru, může se z něj uvolnit velké množství pohonných hmot a plynů. Ty se mohou nahromadit v kapotě, kde může následně dojít k požáru.