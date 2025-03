Škoda Auto přichází s novými modely elektromobilů a hybridů. Se spalovacími motory zatím nekončí

Škoda Auto plánuje do roku 2030 představit své menší modely Fabia, Scala a Kamiq v hybridní verzi. Zároveň bude uvádět na trh nové elektrické modely, příští rok to bude sedmimístný rodinný elektromobil. Automobilka dále chystá městský vůz Epiq a také elektrického nástupce Škody Octavia. Uvedl to předseda představenstva firmy Klaus Zellmer. Sedmimístný elektromobil Škoda ukázala během on-line prezentace. Mladá Boleslav 16:20 13. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Škoda plánuje nové elektrické a hybridní verze automobilů (ilustrační foto) | Zdroj: Škoda Auto

„Stále si myslíme, že budoucnost je elektrická, jen nevíme, kdy nastane. Bude záležet na zákaznících, pro jaký typ pohonu se rozhodnou, my jim chceme dát vybrat,“ uvedl Zellmer s tím, že Škoda bude vedle elektrického pohonu rozvíjet hybridní pohon i spalovací motory, kde zkoumá možnosti využití syntetických paliv. „Náš nepřítel není spalovací motor, ale emise oxidu uhličitého (CO2),“ podotkl.

Rozšířením nabídky hybridních a elektrických vozů chce Škoda čelit zpřísněným pravidlům pro průměrné emise vyráběných vozů. Za jejich nesplnění hrozí od EU vysoké sankce. Zellmer připomněl, že i přes návrh na rozložení sankčního období na tři nebo více let stále platí, že sankce hrozí už letos. To ovlivní letošní hospodaření automobilky, zejména výši jejího zisku. Bez vlivu sankcí by Škoda podle Zellmera mohla letos navázat na rekordní výsledky z loňského roku.

Loni Škoda zvýšila tržby o 4,7 procenta na 27,8 miliardy eur (695,4 miliardy korun) a provozní zisk o 30 procent na 2,3 miliardy eur (57,5 miliardy korun). Čistý peněžní tok se více než zdvojnásobil a přesáhl dvě miliardy eur. Rentabilita tržeb se dále zvýšila z 6,7 na 8,3 procenta. Zlepšení finančních ukazatelů je podle firmy z velké části důsledkem vyššího odbytu, pozitivní skladby prodaných modelů a příznivých kurzových vlivů spolu s důsledným dodržováním úsporného programu Next Level Efficiency+.

Čtvrtá v Evropě

Škoda loni dodala zákazníkům po celém světě 926 600 vozů, což je nárůst o 6,9 procenta. Zároveň se poprvé stala čtvrtou nejprodávanější značkou v Evropě. Automobilka loni proinvestovala 1,83 miliardy eur, tedy zhruba 46 miliard korun. Firma uvedla, že investovala do nových modelů, ale také elektromobility a digitalizace.

„Podařilo se nám růst rychleji než trh, zejména v Evropě, a zajistit si zde celkově čtvrtou pozici. Tyto faktory jsou základním předpokladem pro udržení společnosti na správné cestě i s ohledem na nadcházející výzvy a očekávanou finanční zátěž, ale i pro financování nezbytných investic z vlastních zdrojů,“ podotkl Zellmer.

Škoda dostala od mateřského koncernu větší roli ve vývoji spalovacích motorů včetně jejich hybridních verzí. Hybridní pohon by vedle dalších koncernových vozů měly dostat modernizované modely Fabia, Scala a Kamiq, které vzniknou po ukončení životního cyklu jejich současných generací.

Škoda v současnosti nabízí elektrická SUV Elroq a Enyaq a řady se spalovacími motory Fabia, Scala, Kamiq, Karoq, Octavia, Superb a Kodiaq, z toho poslední tři rovněž v hybridní verzi. V Indii pak vyrábí modely Kushaq, Kylaq a Slavia.