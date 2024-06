Kvalifikace a výzkum jsou pro automotive klíčové. Cla čínskou konkurenci nevyřeší, říká Jahn ze Škody Auto

Rok 2023 byl pro český automobilový průmysl ve znamení růstu. Stoupaly jak počty vyrobených vozů, tak export. Tržby dosáhly téměř 1,5 bilionu korun, vyplývá z výsledků členských firem Sdružení automobilového průmyslu. „Autoprůmysl v České republice jede téměř na plné obrátky a je opravdu výrazným tahounem české ekonomiky,“ říká pro Český rozhlas Plus prezident Sdružení automobilového průmyslu a člen představenstva Škoda Auto Martin Jahn. Praha 11:27 27. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Jahn, člen představenstva Škoda Auto | Foto: Jan Handrejch | Zdroj: Borgis / Profimedia

Počet vyrobených aut je na téměř předkrizových hodnotách. Znamená to, že automobilový sektor se již zcela zotavil?

Zotavili jsme se velmi výrazně. Ten růst byl v loňském roce skoro 15 procent. V dodavatelských řetězcích je stále cítit určitá nejistota. Je to zejména kvůli tomu, že přechod na čistou mobilitu jde pomalejším tempem.

Plánované objemy elektrických vozů a vozů se spalovacími motory jsou trochu jiné, takže dodávky ještě neběží na sto procent tak, jak by měly. Přesto je 1,4 milionu vyrobených vozů v minulém roce s rekordními tržbami velice dobrý výsledek. V letošním roce předpokládáme, že se to opět zlepší. Myslíme si, že můžeme růst až na pět nebo více procent.

Znamená to, že bychom se v letošním roce mohli dostat na rekordní hodnotu, což je někde okolo 1,5 milionu vozů. Dá se říct, že autoprůmysl v České republice jede téměř na plné obrátky a je opravdu výrazným tahounem české ekonomiky.

Můžete ještě rozšířit tu informaci, jak se autoprůmysl celkově vypořádá s elektromobilitou?

V podstatě jsme v zásadní fázi transformace. Ukazuje se, že po těch výrazných nárůstech nákupu elektrických vozů ten zájem o něco klesá.

V květnu to bylo okolo 12,5 procenta prodaných elektrických vozů v Evropě. To je pokles oproti loňského roku, kdy to bylo skoro 14 procent. Uvidíme, jaký budou mít zákazníci zájem, jaké budou přicházet nové modely, jaká bude podpora nákupu a využívání elektrických vozů.

Jsme v takové horké fázi, kdy se ten další vývoj těžko odhaduje. Evropská komise má v roce 2026 dokonce přechod na čistou mobilitu přehodnotit do roku 2035. Těžko se v této době reaguje. Musíme být flexibilní a agilní a reagovat jak na požadavky trhu a zákazníků, tak i na měnící se legislativu.

Říkal jste, že se na ten letošní rok díváte s optimismem, že automobilový průmysl pravděpodobně bude růst ještě více než loni. Existuje ale něco, co by aktuálně rozvoj trhu limitovalo? Pořád se mluví například o nedostatku kvalifikované pracovní síly.

Nedostatek kvalifikované pracovní síly trápí český průmysl už několik let. Je to jednak počet pracovníků, kdy je v ČR dlouhodobě velmi nízká nezaměstnanost. Na druhé straně je to kvalifikace.

Tím, jak se automobilový průmysl technologicky posouvá, software hraje čím dál větší roli. Je třeba investovat do vývoje nových pohonů, elektrických pohonů a baterií. Výroba a vývoj čipů je pro nás čím dál tím důležitější, takže i nároky na kvalifikaci zaměstnanců stále stoupají.

Kvalita technického vzdělávání a podpora výzkumu a vývoje je pro nás klíčová. Jsou to taková témata, která dlouhodobě trápí nejen automobilový průmysl, ale český průmysl celkově. Tím, jak se Česká republika posouvá ve tvorbě přidané hodnoty, stoupají i nároky. Je potřeba se tím zabývat.

Do Evropy se stále více tlačí asijská konkurence a někteří automobiloví experti upozorňují, že pouhé uvalení cel na čínské automobilky nebo automobily nic nevyřeší. Co by tedy bylo žádoucí z vašeho pohledu?

Vidíme, že jak Severní Amerika, tak Čína v posledních letech investovaly velké sumy do podpory rozvoje čisté mobility, zejména do elektromobility.

Pokud chce Evropa hrát v automobilovém průmyslu dále jednu z hlavních rolí a přecházet rychle na čistou mobilitu, je potřeba, aby podpořila výzkum, vývoj a výrobu elektrických vozů. Aby podpořila jejich nákup a dále investovala do nabíjecí infrastruktury.

Jedná se o celý komplex věcí, které je potřeba udělat. Jedná se také o ceny energií, které nás velmi trápí a které jsou zásadní například pro výrobu bateriových článků. Otázka, jak už jsem zmiňoval, je i rychlost přechodu na elektrickou mobilitu, protože zákazníci ve všech zemích na tento přechod nemají úplně chuť.

Je to velmi komplexní otázka. Souhlasím s tím, že cla to nevyřeší. Evropské automobilky budou muset mít špičkové produkty jak v oblasti spalovacích motorů, tak v oblasti elektrických vozů. Nicméně podpora ze strany jednotlivých členských států i Evropské komise pro tento klíčový průmysl bude hrát důležitou roli.