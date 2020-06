Hraničním kontrolám se Češi nevyhnou. Otázky a odpovědi, jak se bude cestovat podle ,semaforu‘

Vláda schválila takzvaný „semafor“, který rozděluje evropské země na bezpečné a nebezpečné podle míry rizika nákazy nemocí covid-19. „Je dobře, že pro naši práci máme konečně něco, čeho se můžeme chytit,“ řekl v úterních Dvaceti minutách Radiožurnálu šéf Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. Jaká je situace na jednotlivých hranicích? A otevřou se hranice mimo Evropu? Server iROZHLAS.cz přináší odpovědi na osm klíčových otázek. Praha 8:02 3. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto. | Foto: Amr Abdallah Dalsh | Zdroj: Reuters

Kterých zemí se rozdělení týká?

Systém posuzující bezpečnost jednotlivých zemí zatím platí v rámci Evropského hospodářského prostoru. Do něj patří země Evropské unie (včetně Velké Británie) a navíc Švýcarsko, Norsko a Island.

Které země jsou nebezpečné?

V „zelených a oranžových“ zemích je malé nebo střední riziko nákazy. Do nich mohou Češi bez omezení cestovat, pokud to samy státy povolí. Cizinci přijíždějící do Česka se ale budou muset i po 15. červnu prokazovat testem při cestě ze středně rizikových „oranžových“ zemí. Češi při návratu do vlasti nikoli.

Podle šéfa agentury Czech Tourism Jana Hergeta je nízká pravděpodobnost, že by do Česka ve větším počtu přijížděli turisté, kteří se budou muset prokazovat negativním testem na covid-19. „Z těchto zemí přijedou lidé kvůli služební cestě, případně ti, kteří chtějí navštívit příbuzné. Běžní turisté, kteří vyjedou na několikadenní dovolenou, si vyberou zemi, kde pro ně nebude platit omezení,“ řekl.

Při návratu z „červených“ států bude potřeba předložit negativní test na covid-19. Aktuálně mezi ně patří pouze Švédsko a Velká Británie.

Můžou jednotlivé země změnit barvu během mého pobytu?

Asociace cestovních kanceláří o tom podle Jana Papeže jednala s ministerstvem zahraničních věcí i s hygieniky a nic takového by se klientům stát nemělo.

„Náběh z jednoho světla do druhého nebude tak náhlý, protože situace v zemích, které vypadají dobře, se nezmění ze dne na den. Bude trvat minimálně čtrnáct dní, než se vyhodnotí situace tak, aby se změnila barva země. Když odjedete z jedné barvy, tak se do ní s největší pravděpodobností vrátíte,“ řekl Papež v úterních Dvaceti minutách Radiožurnálu.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) se bude mapka aktualizovat každý týden.

Jak to bude s přejížděním hranic mezi ostatními zeměmi?

Mezi řadou zemí zůstávají hranice nadále zavřené, takže se Češi při cestě na dovolené nevyhnou hraničním kontrolám.

„Z jednání s našimi partnery vyplývá, že kontrola bude především na hranicích mezi zeměmi jako je Rakousko a Itálie. Rakousko své hranice s Itálií otevřít neplánuje, to bude možné až ve chvíli, kdy to epidemiologická situace dovolí a nastavená kritéria umožní zařazení Itálie či Španělska do kategorie zelených států,“ řekl na pondělní tiskové konferenci ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Jaká je tedy konkrétní situace v jednotlivých zemích?

Německo 16. května uvolnilo kontroly na svých hranicích. Hraniční přechody s Českem a Polskem země kvůli pandemii nestřežila, protože byly zavřeny z druhé strany. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) už dříve řekl, že hranice s Německem by se podle něj mohly otevřít k 15. červnu.

Polsko 13. května prodloužilo uzavření hranic o další měsíc, tedy do 12. června. Vstup na polské území je aktuálně zakázán všem cizincům, existují však různé výjimky.

Rakousko otevřelo hraniční přechody s Českem, Slovenskem a Maďarskem o půlnoci 16. května. Kontroly kvůli covidu-19 jsou jen namátkové. Země chce v půlce června otevřít hranice s Německem a Švýcarskem, ale také s Českem, Slovenskem a Maďarskem. O termínu pro otevření hranic s Itálií a Slovinskem rakouští představitelé zatím nehovoří.

O úplném otevření hranic se sousedy zatím nerozhodlo Slovensko. Od 27. května mohou Češi a Slováci mezi zeměmi cestovat bez nutnosti negativních testů na onemocnění covid-19 a bez karantény, pokud se vrátí zpět do své země do 48 hodin.

Italská vláda v polovině května oznámila, že ve snaze co nejrychleji obnovit cestovní ruch otevře hranice návštěvníkům ze schengenského prostoru 3. června. Nebude povinná dvoutýdenní karanténa.

Řecko zahájí letošní turistickou sezonu 15. června a od července budou možné přímé mezinárodní lety do turistických destinací v zemi. Zdravotníci budou podle deníku Kathimerini provádět testy na koronavirus přímo na letištích.

Španělsko s ohledem na klesající počty nově nakažených covidem-19 i zemřelých postupně ruší opatření, která zavedlo v polovině března. Turisté, kteří do země přijedou od 1. července, nebudou muset do karantény.

Proč nejsou mezi červenými zeměmi Itálie a Španělsko?

Vláda posuzovala míru rizikovosti podle epidemiologické situace v jednotlivých zemích. Podle ní není aktuálně situace v těchto zemích nebezpečná.

„Itálie je v očích mnoha občanů spojena s nákazou asi nejvíce, ale situace se vyvíjí. Dnes je na tom země výrazně lépe než byla před dvěma měsíci. Posuzujeme výskyt nových případů, a když se podíváte na Itálii, tak není nutné ji mít v červených zemích,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

Kdy se otevřou země mimo Evropské hospodářské společenství?

Otevření hranic mimo Evropské hospodářské společenství zatím česká vláda neřeší, protože do 15. června mají zůstat zavřené vnější hranice Evropské unie.

„V tuto chvíli řešíme země v rámci EU+, takže členské země EU a přidružené země v rámci Evropského hospodářského prostoru. Zkrátka země, se kterými máme dobrý vztah,“ řekl na pondělní tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) by nemělo smysl, kdyby jedna nebo dvě členské země otevřely hranice se třetí stranou. „Potom by byl velký problém to kontrolovat. V případě zemí mimo EU jsme se s kolegy shodli, že se musíme koordinovat v rámci celé unie. Evropská komise doporučila tyto hranice nechat zavřené do 15. června pouze s výjimkou nutných cest z ekonomických důvodů,“ řekl Petříček.

Podle Jana Papeže jsou pro Česko důležité i země mimo Evropský hospodářský prostor. „Podle nás by měly státy mít nadále právo vyjednat si bilaterální vztahy. Když někdo odletí do Černé hory letadlem a letadlem se zase vrátí, tak v Evropě nic nenaruší,“ myslí si Papež.

Pro Asociaci cestovních kanceláří jsou významné například Spojené Arabské Emiráty nebo Egypt. „S blížícím se podzimem nás budou zajímat i exotické země jako je Thajsko nebo Vietnam,“ popsal Papež.

Co když mám strach na dovolenou odjet?

V takovém případě budete podle Jana Papeže muset zaplatit stornopoplatek. Je možné odřeknout dovolenou z důvodu strachu, v takovém případě budou ale pravidla stejná jako v době před koronavirem.

„Pokud je to jen z důvodu strachu, tak vám vezmeme stornopoplatek. Myslím si, že je to fér, protože jste si objednali nějaké služby, naši lidé pro vás pracovali, a pokud je země označena za bezpečnou, tak je to něco, co jste mohl akceptovat,“ řekl Papež.