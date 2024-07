Expertka: Overturismu čelí všechny cílové destinace, pomoct by mohly regiony. Přizpůsobte se místním

Potíže s odbavováním zavazadel, globální výpadek IT technologií, přeplněné pláže, města i dopravní prostředky. Tak vypadají letní prázdniny v Evropě, když se dají do pohybu miliony lidí. „Při cestování je nutné přizpůsobit se životnímu stylu místních, abychom je neobtěžovali, nevyváděli je z jejich životního rytmu a koloritu,“ říká v pořadu Jak to vidí... na Dvojce expertka na cestovní ruch Nora Dolanská. Praha 19:10 28. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslední roky množství cestovatelů přesahuje kapacitu cílových destinací (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Cestování patří k životnímu stylu většiny z nás. Poslední roky ale množství lidí, kteří touží po odpočinku, přesahuje kapacitu cílových destinací. Z dovolené se tak mnohdy stává spíše utrpení a ne příliš příjemný zážitek.

Pomoc regionů?

„Je to vidět nejenom na přeplněných letištích, ale i ve vlacích, které nabírají mnohahodinová zpoždění. To, co se stalo začátkem léta na pražském ruzyňském letišti, byla chyba způsobená chybným managementem, kdy handlingová společnost nedokázala zajistit dostatečný počet pracovních sil, přestože bylo jasné, že se blíží hlavní sezona,“ vysvětluje v pořadu Jak to vidí... pedagožka z Katedry cestovního ruchu Metropolitní univerzity Praha Nora Dolanská.

S potěšením proto sleduje vzrůstající aktivitu na regionálních letištích, která mají několik velmi výrazných výhod. „Odklon části cestujících může ulevit přetížené Praze. Navíc se tam nabízejí služby, které letiště v Ruzyni už nemůže splnit, jako třeba parkování zdarma nebo levnější catering. V neposlední řadě přinášejí regionální letiště i pracovní síly do regionu.“

Jak čelit overturismu je však podle Dolanské stále větší problém. Proti masové turistice se bouří například na Mallorce, ale také prakticky ve všech turisticky exponovaných destinacích.

„V Barceloně například zakázali dát do mapy jednu linku tramvaje, aby do určité části města turisti nejezdili. Vídeň pořádá kulturní akce mimo centrum města. S prostorem pro své vlastní obyvatelstvo ale bojuje každé velké evropské město, a proto bychom si měli velmi dobře rozmyslet, kdy na dovolenou pojedeme a kam zavítáme,“ radí.

Masová turistika

Podle Dolanské je nasnadě, že cestovní ruch se bude v budoucnu ubírat především do míst, která ještě nejsou tolik známá, a bude vycházet vstříc lidem, kteří budou chtít objevovat nepoznané a opomenuté.

„Už dnes ale pozorujeme, že je to skoro nemožné. I místa, o kterých bychom řekli, že jsou nedotknutelná jako třeba Himálaje, jsou už dnes zaplevelená odpadky,“ připomíná.

Kromě pečlivého zvážení, kam a kdy vyrazit na cesty, je podle odbornice na cestovní ruch ještě důležité přizpůsobit své chování místním.

„Nelze zkrátka po Španělech a Španělkách vyžadovat večeři v šest, když oni sami s večeří začínají až okolo 10. večer. Při cestování je nutné přizpůsobit se životnímu stylu místních, abychom je neobtěžovali, nevyváděli je z jejich životního rytmu a koloritu, protože jenom tak nás jako turisty budou mít rádi. Jezdit tam, kde je člověk masovou potravou masového průmyslu, radost zpravidla nepřináší,“ dodává Dolanská.